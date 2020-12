V Kežmarku obmedzia činnosť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia

Kežmarok 15. decembra (TASR) – Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku pre nepriaznivú pandemickú situáciu obmedzí na 15 dní činnosť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Informoval o tom riaditeľ nemocnice Viktor Halíř s tým, že dočasné obmedzenie činnosti tohto oddelenia bude trvať od 21. decembra do 4. januára 2021.



Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková, v nemocnici evidujú celkovo 29 zamestnancov s ochorením COVID-19 a dvoch pozitívnych pacientov. „Vzhľadom na to, že sú medzi nimi aj lekári a sestry, nemocnica už musela dočasne zlúčiť oddelenie dlhodobo chorých a interné oddelenie. V nemocnici stále platia prísne protiepidemiologické opatrenia a zákaz návštev pacientov,“ zdôraznila hovorkyňa.



Rodičky, ktoré by za normálnych okolností rodili v kežmarskej nemocnici, ako aj pacientky, ktoré si budú vyžadovať akútnu zdravotnú starostlivosť, budú podľa slov Pavlikovej dočasne prijímané v Nemocnici Poprad, v Ľubovnianskej nemocnici alebo v Nemocnici s poliklinikou Spišská Nová Ves.