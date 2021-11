Kežmarská nemocnica obmedzuje rozsah poskytovanej starostlivosti

Kežmarok 25. novembra (TASR) – Na základe príkazu ministerstva zdravotníctva pre zariadenia hospodárskej mobilizácie mení nemocnica v Kežmarku rozsah svojej činnosti. "V lôžkovej časti bude poskytovať výlučne neodkladnú zdravotnú starostlivosť, výnimku tvoria onkologickí pacienti a pacienti, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba," informovala TASR hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková.



"Na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny sú vyčlenené štyri lôžka s možnosťou napojenia na umelú pľúcnu ventiláciu, čo je v našom prípade maximálny počet lôžok," doplnil riaditeľ nemocnice František Lešundák s tým, že obmedzenia starostlivosti v lôžkovej časti majú platiť počas doby trvania mimoriadnej situácie.



V nemocnici sa vo štvrtok starajú spolu o 25 pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19, pričom traja z nich potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie, jeden je napojený na takzvaný higflow. "Deväť pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 je hospitalizovaných na kyslíkových lôžkach oddelenia dlhodobo chorých, ktorého prevádzka sa taktiež musela prispôsobiť aktuálnej situácii," doplnila Pavliková.



Vakcinačné centrum nemocnice funguje v utorky a stredy, pričom od 7.00 do 12.00 h pre registrovaných záujemcov, od 12.30 do 15.30 h pre neregistrovaných, v stredu i pre deti od 12 do 18 rokov. "Naďalej platí, že posledný záujemca by mal prísť najneskôr 15 minút pred ukončením pracovnej doby. Tým, ktorí sa chystajú na prvú dávku vakcíny a tí, ktorí dostali SMS správu s PIN kódom na tretiu dávku vakcíny, je odporúčaná registrácia prostredníctvom webu korona.gov.sk," uzavrela hovorkyňa.