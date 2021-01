Kežmarská nemocnica sa stala subjektom hospodárskej mobilizácie

Kežmarok 14. januára (TASR) - Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku sa na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR stala subjektom hospodárskej mobilizácie. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková. V praxi to podľa jej slov znamená, že nemocnica musela reprofilizovať svoje lôžka a 30 percent z ich dostupnej kapacity prispôsobiť prítomnosti pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19.



„Pre nás to znamenalo, že sme dočasne museli zavrieť oddelenie jednodňovej zdravotnej starostlivosti a na celom poschodí sme pre pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19 vyčlenili desať kyslíkových lôžok,“ uviedol riaditeľ nemocnice Viktor Halíř.



V prípade, že by kapacita desiatich lôžok už nebola postačujúca, je nemocnica pripravená na reprofilizáciu ďalších piatich až siedmich lôžok. To sa však týka len hospitalizovaných internistických pacientov. „Žiaľ, vzhľadom na potrebu existencie dekontaminačnej zóny nemôžeme pre pacientov s ochorením COVID-19 OAIM oddelenia zo stavebno-prevádzkovej perspektívy zabezpečiť reprofilizované lôžka,“ dodal riaditeľ.



Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny kežmarskej nemocnice tak v súčasnosti ostáva dostupné pre pacientov, ktorí nie sú pozitívni na ochorenie COVID-19. Ako ozrejmila Pavliková, pacienti so závažnejším priebehom ochorenia COVID-19 sú prevezení do levočskej nemocnice, kde sú na OAIM oddelení vyhradené štyri lôžka s dostupnou pľúcnou ventiláciou.