< sekcia Regióny
Kežmarská škola rieši budúcnosť stoviek žiakov po vyradení zo siete
Situáciou sa podľa Jurgovianovej zaoberá aj rada školy, ktorá požaduje, aby príslušné orgány riešili nielen žiakov v povinnej školskej dochádzke, ale aj ostatných žiakov školy.
Autor TASR
Kežmarok 25. augusta (TASR) - Súkromná spojená škola (SSŠ), Biela voda má byť k 31. augustu vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Ako TASR informovala jej riaditeľka Anna Jurgovianová, konečné rozhodnutie ministra školstva bolo vydané 6. augusta a škole doručené až 12. augusta. Na vyriešenie dôsledkov rozhodnutia tak podľa nej zostáva veľmi krátky čas.
„Škola eviduje približne 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Približne 344 žiakov je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a Regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov,“ uviedla Jurgovianová.
Situáciu podľa nej komplikuje aj časový priebeh rozhodovania. Prvostupňové rozhodnutie o vyradení školy bolo vydané 28. mája a škola proti nemu podala rozklad, ktorý bol ministerstvu doručený 26. júna.
„V júni a júli pritom pokračovali kroky smerujúce k zabezpečeniu školského roka 2026/2027. Pre strednú odbornú školu (SOŠ) bol na nový školský rok určený počet miest pre prvý ročník vo výške 118 žiakov. Stredné odborné učilište (SOÚ) nepodlieha rovnakému mechanizmu určovania limitu prijímaných žiakov. Podľa aktuálneho prehľadu školy je v prvom ročníku evidovaných 102 žiakov SOŠ a 37 žiakov SOÚ,“ vysvetlila Jurgovianová.
V rovnakom období bola podľa školy realizovaná sieťová infraštruktúra v rámci projektu Digi Net a koncom júna bolo v rámci projektu Inklúzia dodané vybavenie odborných pracovísk vrátane šijacích strojov pre dve pracoviská.
„Nechceme spochybňovať rozhodnutie. Chceme však vedieť, kto prevezme zodpovednosť za praktické dôsledky jeho vykonania - za ďalšie vzdelávanie stoviek žiakov, pracovnoprávne záväzky voči zamestnancom a za majetok a vybavenie, ktoré boli do školy vložené krátko pred jej vyradením,“ uvádza vedenie školy.
Škola zároveň oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny hromadné prepúšťanie a rieši pracovnoprávny postup voči zamestnancom.
Situáciou sa podľa Jurgovianovej zaoberá aj rada školy, ktorá požaduje, aby príslušné orgány riešili nielen žiakov v povinnej školskej dochádzke, ale aj ostatných žiakov školy.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vlani dostalo od Štátnej školskej inšpekcie návrhy na vyradenie šiestich škôl zo siete. Dôvodom je systematické a opakované porušovanie zákonov na úkor kvality vzdelávania žiakov. Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) o tom informoval na tlačovej konferencii 16. septembra 2025.
Za najzávažnejší problém v SSŠ považuje absolútne neprimerane nízku odbornosť výučby a to, že vyučovanie neprebiehalo podľa štátnych vzdelávacích programov, rozvrhy boli nereálne a žiaci z rôznych odborov boli spájaní dokopy. Kritizoval tiež, že deti sa reálne nevzdelávali. Priemerná dochádzka žiakov podľa neho dosahovala 15,6 percenta, hoci škola vykazovala takmer 80 percent, a údaje o dochádzke boli nahadzované dodatočne. V škole podľa ministra chýbali aj odborné učebne, dielne boli nevyhovujúce a nebezpečné. Škola navyše zadávala nepravdivé údaje do rezortného informačného systému.
„Škola eviduje približne 380 žiakov, z ktorých 36 plní povinnú školskú dochádzku. Približne 344 žiakov je mimo režimu povinnej školskej dochádzky. Škola preto žiada ministerstvo školstva a Regionálny úrad školskej správy o jasné stanovisko, kto a akým spôsobom zabezpečí pokračovanie vzdelávania týchto žiakov,“ uviedla Jurgovianová.
Situáciu podľa nej komplikuje aj časový priebeh rozhodovania. Prvostupňové rozhodnutie o vyradení školy bolo vydané 28. mája a škola proti nemu podala rozklad, ktorý bol ministerstvu doručený 26. júna.
„V júni a júli pritom pokračovali kroky smerujúce k zabezpečeniu školského roka 2026/2027. Pre strednú odbornú školu (SOŠ) bol na nový školský rok určený počet miest pre prvý ročník vo výške 118 žiakov. Stredné odborné učilište (SOÚ) nepodlieha rovnakému mechanizmu určovania limitu prijímaných žiakov. Podľa aktuálneho prehľadu školy je v prvom ročníku evidovaných 102 žiakov SOŠ a 37 žiakov SOÚ,“ vysvetlila Jurgovianová.
V rovnakom období bola podľa školy realizovaná sieťová infraštruktúra v rámci projektu Digi Net a koncom júna bolo v rámci projektu Inklúzia dodané vybavenie odborných pracovísk vrátane šijacích strojov pre dve pracoviská.
„Nechceme spochybňovať rozhodnutie. Chceme však vedieť, kto prevezme zodpovednosť za praktické dôsledky jeho vykonania - za ďalšie vzdelávanie stoviek žiakov, pracovnoprávne záväzky voči zamestnancom a za majetok a vybavenie, ktoré boli do školy vložené krátko pred jej vyradením,“ uvádza vedenie školy.
Škola zároveň oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny hromadné prepúšťanie a rieši pracovnoprávny postup voči zamestnancom.
Situáciou sa podľa Jurgovianovej zaoberá aj rada školy, ktorá požaduje, aby príslušné orgány riešili nielen žiakov v povinnej školskej dochádzke, ale aj ostatných žiakov školy.
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR vlani dostalo od Štátnej školskej inšpekcie návrhy na vyradenie šiestich škôl zo siete. Dôvodom je systematické a opakované porušovanie zákonov na úkor kvality vzdelávania žiakov. Minister Tomáš Drucker (Hlas-SD) o tom informoval na tlačovej konferencii 16. septembra 2025.
Za najzávažnejší problém v SSŠ považuje absolútne neprimerane nízku odbornosť výučby a to, že vyučovanie neprebiehalo podľa štátnych vzdelávacích programov, rozvrhy boli nereálne a žiaci z rôznych odborov boli spájaní dokopy. Kritizoval tiež, že deti sa reálne nevzdelávali. Priemerná dochádzka žiakov podľa neho dosahovala 15,6 percenta, hoci škola vykazovala takmer 80 percent, a údaje o dochádzke boli nahadzované dodatočne. V škole podľa ministra chýbali aj odborné učebne, dielne boli nevyhovujúce a nebezpečné. Škola navyše zadávala nepravdivé údaje do rezortného informačného systému.