Kežmarské gymnázium obnovia, v prestavbe bude sídliť ŠUP

Kežmarok 5. mája (TASR) - Kežmarské gymnázium zrekonštruujú, do prístavby k budove premiestnia aj Školu umeleckého priemyslu (ŠUP), čím vznikne školský komplex. Krajskí poslanci totiž nedávno schválili zámer prestavby školských budov, ide o dlhoočakávaný projekt za 12,8 milióna eur. Lea Lehotská z oddelenia komunikácie Prešovského samosprávneho kraja (PSK) pre TASR uviedla, že vďaka odsúhlaseniu zámeru v krajskom parlamente sa môže spustiť verejné obstarávanie. "Jeho trvanie predpokladáme minimálne na pol roka, keďže ide o nadlimitnú zákazku. S prácami by sa malo začať najneskôr začiatkom budúceho roka," uviedla.



Kraj financovanie investície zabezpečí prevažne z vlastného rozpočtu, dva milióny eur pôjdu z úverových prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB). Cieľom projektu je spojiť dve kežmarské školy do jedného celku a skvalitniť tak tunajšie stredné školstvo.



"Súčasťou prác je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava, ktorá prešla aj pripomienkovaním a vyjadrením krajského pamiatkového úradu, a tiež výstavba nového objektu na mieste súčasnej telocvične gymnázia. Tam bude po novom sídliť ŠUP. Bude to zaujímavá stavba zvonku aj zvnútra, pretože hoci pôjde o dve samostatné školy, budú navzájom zdieľať mnohé priestory a ich žiaci sa denne stretávať. Vytvoríme teda moderný a kvalitný školský komplex, o ktorom sa v súvislosti so stredným školstvom v Kežmarku hovorilo niekoľko rokov," uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH).



Objekt gymnázia je v nájme Evanjelickej cirkvi. Plánované práce tam zahŕňajú rekonštrukciu zdravotechniky, elektroinštalácie, vykurovania, kotolne, sociálnych zariadení, povrchových úprav, ale aj podláh či zmenu dispozície a úpravu fasády. ŠUP aktuálne sídli v prenajatých priestoroch mesta v priemyselnej zóne. V prístavbe k budove gymnázia vznikne kompletná moderná škola s ateliérmi, spoločenským priestorom, jedálňou a výdajňou stravy, telocvičňou s kompletným príslušenstvom a vybavením. Lehotská dodala, že následne sa kompletne opravia a zrekonštruujú všetky prípojky, teplovod a vybuduje požiarna nádrž. Ráta sa tiež so sadovými úpravami, novými spevnenými plochami a obnovou oplotenia.



Krajská samospráva má aktuálne projekt na stavebnú časť hotový a k dispozícii je aj právoplatné stavebné povolenie. Financovanie a výstavba je naplánovaná na najbližšie tri roky, pričom samotnú stavbu, komunikácie i oplotenie by mali dokončiť v roku 2026.