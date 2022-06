Kežmarské múzeum sa opäť zapája do Európskych dní archeológie

Kežmarok 17. júna (TASR) - Múzeum v Kežmarku sa opäť zapája do Európskych dní archeológie. "V piatok sme si pre žiakov základných škôl pripravili kombináciu komentovanej a interaktívnej prehliadky s názvom Hravo archeológom II. Ten nadväzuje na minuloročnú prehliadku a rovnako si kladie za cieľ v odľahčenej, interaktívnej forme, prispôsobenej záveru školského roka zoznámiť deti s prácou archeológa," uviedla archeologička múzea Marta Kučerová.



Tento rok je prehliadka obohatená o nové prvky a témy a opäť si budú môcť účastníci podujatia pozrieť tie priestory hradu, do ktorých pri bežnej prehliadke návštevníci nevstupujú. V sobotu (18. 6.) si Kučerová pripravila aj popularizačnú prednášku spojenú s prezentáciou v podkroví Kežmarského hradu so začiatkom o 16.30 h. Nachádza sa tam aj výstava archeologických nálezov zo stredoveku. Prezentácia pod názvom Ako Kežmarok v stredoveku ťahal za nitky hovorí o tom, ako stredoveká archeológia a história idú ruka v ruke v poznávaní dejín regiónu. "Na príklade vzťahu predstaviteľov stredovekého Kežmarku a miestneho hradu a regionálnej šľachty, konkrétne pánov zo Šváboviec budeme rozpletať personálne a majetkové prepojenia jednotlivých aktérov a hľadať motívy ich konania. Výsledkom bude poznanie, že stredoveký svet bol komplexnejší, ako sa na prvý pohľad zdá," objasnila Kučerová. Súvisiaca výstava predstaví rôzne stredoveké artefakty. Výskum bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.



"V nedeľu 19. júna bude na webovej stránke múzea od 10.00 h sprístupnený aj výber z prednášky vo forme prezentácie," doplnila Kučerová.



Cieľom Európskych dní archeológie, ktorých usporiadateľskou krajinou je Francúzsko, je popularizácia archeológie a predstavenie výsledkov archeologického bádania širokej verejnosti s dôrazom na deti a mládež. Mnohé organizácie z rôznych kútov Európy sa zapájajú do tohto podujatia s rozmanitým programom zameraným na archeológiu.