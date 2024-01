Kežmarské školy by privítali viac peňazí na bezpečnostné opatrenia

Kežmarok 18. januára (TASR) - V školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kežmarok by privítali viac prostriedkov na bezpečnostné opatrenia, prípadne na mzdy špecializovaných pracovníkov. V súvislosti s nedávnymi tragickými udalosťami v Prahe a vyhrážkami na slovenských školách to pre TASR uviedla vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu na tamojšom mestskom úrade Lucia Troppová.



Pomohlo by podľa nej napríklad stále zamestnanie školského psychológa či pracovníka bezpečnostnej služby na ochranu detí v budovách i areáloch škôl. Privítala by aj možnosť kontroly tried so psovodom na účely zistenia prítomnosti nedovolených látok u žiakov.



"Je potrebné spracovať akčné plány na rôzne situácie a javy, pravidelne realizovať evakuácie žiakov a personálu napríklad s pracovníkom BOZP či organizovať školenia prvej pomoci pre zamestnancov," tvrdí Troppová. Pri zavádzaní jednotlivých opatrení je podľa nej najväčšou prekážkou nedostatok finančných zdrojov na mzdy. Problémom je tiež, že absentuje ponuka skúsenej pracovnej sily v tomto odbore.



Po nedávnych udalostiach v Kežmarku napríklad obnovili kamerový systém v celom areáli škôl a namontovali nové bezpečnostné kamery. "V Základnej škole Dr. Daniela Fischera sme pridali kamery na prvom poschodí a plánujeme montáž aj na druhom," dodala Troppová. Zároveň sú školské budovy počas vyučovania zamknuté, je tam stála služba na vrátnici a nikto cudzí sa v budove nesmie pohybovať bez súhlasu riaditeľa či sprievodu zamestnanca školy.



Eliminovať nebezpečenstvo sa snažia aj prednáškami na rôzne témy ako sebaúcta, zdravé sebavedomie, pozornosť a priateľstvo v spolupráci s políciou, Internetovou poradňou pre mladých (IPčko) či Centrom poradenstva a prevencie Kežmarok. "Každoročne realizujeme anonymný dotazník u žiakov druhého stupňa o šikanovaní, kyberšikane a ďalších otázkach spolunažívania, aby sme prípadné podnety riešili okamžite. Tento rok sme prešli na elektronické dotazníky, ktoré majú žiaci vypracovať do konca januára na stránke www.anonymnydotaznik.sk. Podľa výsledkov následne problematiku riešime besedami s učiteľmi, políciou či zástupcom centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. individuálne pohovormi riaditeľa a špeciálneho pedagóga so žiakmi," priblížila Troppová.



Dodala, že všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta využijú možnosť avizovaného bezpečnostného auditu a výziev, ktoré plánuje tento rok realizovať štát.



Ministerstvo vnútra SR chce v súvislosti s udalosťami u našich susedov realizovať v školách bezpečnostný audit, ktorý pripravuje pracovná skupina zložená zo zástupcov Prezídia a Akadémie Policajného zboru, odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra, takisto Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity, Úradu vlády SR, rezortov školstva, dopravy i Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Uskutoční sa formou dotazníka, ktorý má poukázať na slabiny a medzery v zabezpečení konkrétnej školy.