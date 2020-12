Kežmarskí otužilci zachránili topiacu sa jelenicu

Kežmarok 8. decembra (TASR) - Kežmarským otužilcom sa v nedeľu (6. 12.) podarilo zo zamrznutého rybníka zachrániť topiacu sa jelenicu. Jeden z mladíkov zobral sekeru na ľad a jelenici vysekal cestu, ďalší skočil do ľadovej vody, aby sa k jelenici dostal čo najbližšie a pomohol jej doplávať k brehu. Potom privolali na pomoc hasičov.



„Keď sme dorazili k rybníku už 'mlela z posledného', ako sa hovorí. Bola vysilená a hlavu sa snažila udržať nad hladinou. Možno sa chcela len napiť vody z rybníka, no prepadla sa cez ľad a skončila vo vode,“ spomína na okolnosti nedeľňajšej záchrany otužilec Ľubomír Kulig z Kežmarku. Keď na miesto dorazili hasiči, jelenica už bola pri brehu. Vysilenú a podchladenú ju napokon vytiahli na breh pomocou lana traja chlapi. Podľa hasičov by mala prežiť.