Kežmarskí poslanci schválili zmenu rozpočtu, zapojenie sa do projektov

Kežmarok 28. októbra (TASR) - Mesto Kežmarok sa opäť zapojí do výzvy na získanie finančných prostriedkov na komplexnú rekonštrukciu Reduty či historickej budovy Barónky. Vybudovať chce aj cyklistickú infraštruktúru. „Poslanci na svojom minulotýždňovom zastupiteľstve zároveň schválili zmenu rozpočtu mesta na tento rok. Vďaka tomu by mali poskytnuté financie pokryť technické vybavenie jedální základných škôl Dr. D. Fischera, Nižná brána a Grundschule. Okrem toho bolo na prestavbu križovatky na Juhu vyčlenených 25.000 eur. Na dofinancovanie Základnej umeleckej školy A. Cígera, z dôvodu nárastu počtu žiakov, pôjde viac než 112.000 eur,“ informovala hovorkyňa mesta Zuzana Šlosárová.



Zastupiteľstvo zároveň schválilo zapojenie sa mesta do výziev na poskytnutie nenávratného finančného príspevku v budúcom roku. Z programu Obnov si svoj dom by chcela kežmarská radnica získať viac než 381.000 eur na komplexnú rekonštrukciu Reduty na Hlavnom námestí. V rámci nej sa plánuje zrealizovať obnova zastrešenia, fasády, okien a dverí či obnova vnútorného dvora, ktorý bude verejne prístupný a bude slúžiť pre účely expozície o národnej kultúrnej pamiatke Reduta. „Spolufinancovanie mesta je vo výške o niečo viac než 20.000 eur,“ dodala Šlosárová.



Z rovnakého programu by mala byť financovaná aj obnova meštianskeho domu Barónka na Hlavnom námestí 46. Išlo by o dokončenie obnovy zastrešenia vrátane výmeny strešnej krytiny a opravy fasády v zadnom trakte budovy. Výška požadovanej dotácie dosahuje takmer 50.000 eur. „Posledným projektom, ktorý poslanci schválili, bola výstavba odstavných zariadení pre bicykle v blízkosti dôležitých bodov cyklistickej dopravy. Požadovaná výška dotácie je v tomto prípade 76.000 eur,“ konkretizovala hovorkyňa.