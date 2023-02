Kia prijala od roku 2016 do duálneho vzdelávania 168 študentov

Gbeľany 9. februára (TASR) – Spoločnosť Kia Slovakia prijala od roku 2016 do duálneho vzdelávania 168 študentov, z nich takmer 40 našlo uplatnenie v závode. Na tlačovej konferencii vo Vzdelávacom stredisku Kia Slovakia v Gbeľanoch o tom vo štvrtok informoval hovorca spoločnosti Tomáš Potoček.



V Kia Slovakia sa tím 23 interných trénerov intenzívne venuje 47 študentom tretieho a štvrtého ročníka z troch partnerských škôl počas celého obdobia praktického vzdelávania. Ďalších 37 študentov prvého a druhého ročníka rozvíja základné zručnosti na stredných školách, kde v odborných učebniach absolvujú aj prax.



"Počas štúdia žiaci získavajú teoretické vzdelanie, ale aj cenné skúsenosti v oblasti pracovných návykov a začlenenia sa do tímu. Majú príležitosť pracovať s najmodernejšími technológiami, ktoré sa učia ovládať a nastavovať. Takto nadobudnuté skúsenosti výrazne skracujú adaptačnú fázu, prinášajú lepšie mzdové podmienky a konkurenčnú výhodu našich absolventov pre uplatnenie sa na trhu práce," povedal Potoček.



Stredná odborná škola (SOŠ) strojnícka v Kysuckom Novom Meste pripravuje žiakov na prácu v strojárskom priemysle už viac ako 70 rokov. "Duálny systém vzdelávania ponúka nielen žiakom možnosť odborného a kariérneho rastu. Ale prehlbuje aj spoluprácu medzi školou a firmami v nových témach, ako je spoločný deň otvorených dverí, školenia, kurzy. Veľkým úspechom spolupráce bola spoločná príprava a realizácia nového študijného odboru autotronik, ktorý sa už vyučuje v našej škole," povedal riaditeľ SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste Ondrej Holienčík.



Zamestnancom spoločnosti Kia je aj absolvent SOŠ strojníckej Jozef Danihel. "Na duálne vzdelávanie som nastúpil od druhého ročníka strednej školy. Pripravilo ma to celkom dobre. Lebo niektorí ľudia prídu a nevedia, čo robiť. Ja už som bol takmer zaučený. Na praxi ma pripravili tak, že väčšinu z toho, čo som sa naučil, som preniesol do práce," skonštatoval.



Kia Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Corporation v Európe. Závod vybudovali v období rokov 2004 až 2006. Výrobu automobilov aj motorov spustili v decembri 2006. Kia Slovakia zamestnáva 3700 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách - Ceed, Sportswagon, ProCeed a XCeed. Druhým modelom je športovo-úžitkový Kia Sportage. Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 opustilo brány závodu viac ako 4 milióny vozidiel a vyše 6 miliónov motorov.