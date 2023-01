Kino Lumiére bude dočasne premietať aj v priestoroch VŠMU a SNG

Bratislava 16. januára (TASR) – Bratislavské kino Lumiére našlo svoj dočasný domov. Od 19. januára bude premietať v priestoroch Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU). "Od 18. februára pribudnú projekcie aj v Slovenskej národnej galérii (SNG)," uviedla pre TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý je prevádzkovateľom kina.



V kinosále FTF VŠMU bude premietať každú stredu, štvrtok a piatok. Divákom ponúkne známu dramaturgiu. Priestor dostanú najmä klubové a artové filmy, cykly Reštaurovaná klasika, Music & Film i festivalové špeciály. Úvodná projekcia bude patriť dráme Osem hôr (2022) režisérskej i partnerskej dvojice Felixa van Groeningea a Charlotte Vandermeerschovej, ocenenej Cenou poroty na MFF Cannes.



V prvý týždeň premietania uvedie kino na svojej novej adrese hudobný film The Doors: Final Cut (1991) režiséra Olivera Stonea v cykle Reštaurovaná klasika. Film zachytáva vzostup a pád americkej rockovej skupiny The Doors a jej speváka Jima Morrisona. Umelca, ktorý sa počas svojho krátkeho života stal legendou, stvárňuje Val Kilmer. "Oliver Stone vo filme presvedčivo evokuje atmosféru koncertov kapely i svet Morrisonových textov. Tridsať najväčších hitov na chvíľu vráti divákov do druhej polovice 60. rokov minulého storočia spojenej s rozmachom rockovej hudby, hnutím hippies, drogami a bojom proti establishmentu," približuje Miro Ulman, ktorý pravidelne pripravuje cyklus hudobných filmov Music & Film. "Film sa po 30 rokoch vracia na plátna kín v podobe digitálne reštaurovaného režisérskeho zostrihu s obrazom s rozlíšením 4K. Kino Lumiére ho uvedie na jediných dvoch projekciách na Slovensku 20. a 25. januára o 19.00 h," avizuje SFÚ.



Kino Lumiére je zatvorené od 20. septembra 2022 z dôvodu požiaru a jeho sanácie v digitalizačnom pracovisku SFÚ. Na odstraňovanie škôd nadviazala plánovaná rekonštrukcia kina. Počas nej bude dočasne premietať na FTF VŠMU na Svoradovej ulici. "Od 18. februára pribudnú pod hlavičkou kina aj projekcie v novootvorenej Slovenskej národnej galérii na Rázusovom nábreží, naplánované sú každý utorok, sobotu a nedeľu," dodala Nôtová.