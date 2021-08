Kino Lumiére má desať rokov, divákov čaká narodeninový víkend

Bratislava 31. augusta (TASR) - Bratislavské kino Lumiére otvorilo svoje brány verejnosti 5. septembra 2011. Desiate výročie oslávi s divákmi narodeninovým víkendom pod názvom "10 rokov s kinom Lumiére" od 3. do 5. septembra. TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Počas narodeninového víkendu kino uvedie pracovnú predpremiéru slovensko-českého filmu Zdeňka Jiráského Kryštof a víťazný dokument z festivalu Sundance Summer of Soul, režijný debut amerického hudobníka, skladateľa, hudobného žurnalistu a frontmana hip-hopovej kapely The Roots Ahmira "Questlove" Thompsona. V programe figuruje aj projekcia digitálne reštaurovaného filmu Wima Wendersa Nebo nad Berlínom (1987) v 4K rozlíšení. "Pripravené sú aj špeciálne projekcie pre deti s workshopom či besedami," dodala Nôtová.



Projekcie pre detského diváka prinesú pre staršie deti napríklad nórsky rodinný film Útek cez hranice od režisérky Johanne Helgeland. Film sa tento rok stal víťazom Ceny mladého publika realizovanej pod patronátom Európskej filmovej akadémie a rozhodli o ňom detskí porotcovia z 35 európskych krajín vrátane Slovenska. Uvedená bude aj zatiaľ posledná filmová adaptácia známeho detského románu Carla Collodiho Pinocchio, ktorú nakrútil taliansky režisér Matteo Garrone v hlavnej úlohe s Robertom Benignim. "Po skončení oboch filmov, ktorých hlavnou témou sú odvaha a priateľstvo, sa uskutoční beseda s Martinou Mlichovou, lektorkou vzdelávacieho cyklu Filmový kabinet deťom," poznamenala Nôtová. Upozornila aj na projekciu českého animovaného poviedkového filmu Maškrtné medvedie príbehy (2020) režisérskej dvojice Alexandra Májová a Kateřina Karhánková, ktorú si najmenšie deti môžu pozrieť s krátkym animovaným predfilmom Cez palubu! (2019) a s tvorivým workshopom po filme.



Narodeninový víkend prinesie aj predpremiéru drámy Klietka (2020) režiséra Seana Durkina, príbeh o obchodníkovi, ktorý je pre vidinu ľahko nadobudnutého bohatstva ochotný obetovať takmer všetko, v hlavnej úlohe s Judom Lawom. Počas narodenín kino Lumiére premietne aj film Ešte máme čas (2020), režijný debut herca Vigga Mortensena, ktorý si v snímke inšpirovanej vlastným detstvom a dospievaním zahral i hlavnú úlohu. V narodeninovom programe sú tiež filmy z rebríčka najnavštevovanejších titulov za dosiaľ celú desaťročnú históriu jubilujúceho kina.