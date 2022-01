Kino Lumiére otvára aj s novinkou pre sluchovo znevýhodnených divákov

Bratislava 13. januára (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére otvorí svoje kinosály v piatok 14. januára aj s technologickou novinkou, ktorú ocenia predovšetkým sluchovo znevýhodnení návštevníci. V programe ponúka tituly, ktoré vstúpili do distribúcie tesne pred jesenným lockdownom, najlepšie slovenské filmy podľa mesačníka Film.sk aj aktuálne ocenené európske filmy. "Online Kino doma bude pokračovať denne jednou projekciou," TASR o tom informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



V prvý deň premietania sa diváci môžu tešiť na osem filmov, medzi nimi aj nový počin Wesa Andersona Francúzska depeša: Liberty, Kansas Evening Sun, ktorého distribučnú cestu na jeseň prerušil lockdown. Z noviniek je na výber aj Klan Gucci z dielne Ridleyho Scotta, inšpirovaný skutočným príbehom impéria talianskeho módneho domu, alebo dráma ruského režiséra Kirilla Serebrennikova U Petrovcov zúri chrípka.



Do priestorov kina je vstup v režime OP, návštevníci sa teda musia preukázať potvrdením o očkovaní alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 v priebehu posledných 180 dní. "V kinosálach K2, K3, K4 je sedenie možné v plnej kapacite, v kinosále K1 v kapacite do 100 divákov, vstupenky je najvhodnejšie zakúpiť si online," dodáva Nôtová a upozorňuje tiež na technologickú novinku v kinosále K1. Ide o indukčnú slučku, ktorá umožňuje zúčastniť sa na projekciách aj sluchovo znevýhodneným divákom.



"Veľmi sa tešíme, že v tomto období marazmu sa nám podarilo zrealizovať čosi pozitívne, a tým je vybavenie kinosály K1 indukčnou slučkou," potvrdila manažérka kina Zita Hosszúová. "Osobám, ktoré používajú načúvací prístroj, výrazne zvyšuje kvalitu audiovizuálneho zážitku v kine. Pre nás je táto technologická úprava dôležitým krokom v našej snahe sprístupňovať audiovizuálnu kultúru znevýhodneným skupinám obyvateľstva, v tomto prípade konkrétne sluchovo znevýhodneným ľuďom."