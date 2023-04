Kino Lumiére spúšťa Filmový kabinet špeciál venovaný W. Herzogovi

Bratislava 5. apríla (TASR) - Tvorbu nemeckého režiséra Wernera Herzoga predstaví počas dvoch mesiacov vzdelávací cyklus Filmový kabinet v Kine Lumiére. Uskutoční sa v kinosále Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave, ktorá je náhradným priestorom kina počas rekonštrukcie. Informuje o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ). Podujatie otvorí v stredu 12. apríla dokument Môj najlepší nepriateľ (1999), ktorý Herzog nakrútil o svojom dvornom hercovi Klausovi Kinskom.



Herzog počas šiestich dekád nakrútil spolu takmer 70 hraných i dokumentárnych filmov. "Jeho všestranná osobnosť sa neobmedzuje len na oblasť kinematografie, je aj režisérom opery či spisovateľom," približuje SFÚ režiséra, ktorý vlani v septembri oslávil 80. narodeniny. "Herzog veľmi pozoruhodným spôsobom prepája minulosť a budúcnosť," upozorňuje estetik a filmový teoretik Juraj Oniščenko. "V súčasnej postfaktickej dobe, keď sa spoločnosť triešti do protipólov konzervativizmu hlásajúceho návrat k tradičným hodnotám na jednej strane a progresivizmu otočeného najmä do budúcnosti, takíto autori prepájajúci históriu s ohľadom na súčasnosť a demaskujúci jej pseudohodnoty sú zvlášť dôležití," podčiarkuje lektor Filmového kabinetu.



Jeho prvé stretnutie sa uskutočnilo vlani v septembri, pokračovanie však prerušil požiar v priestoroch Kina Lumiére. Filmový kabinet sa teraz vracia a ponúka päť programových blokov, ktoré sú príležitosťou spoznať Herzogovu tvorbu z historického, filmovoteoretického, filozofického i spoločensko-politického hľadiska. Témou prvého stretnutia je Herzog vs. herec. "Vychádza z premisy, že v dejinách kinematografie sa objavujú kongeniálne spojenia medzi hercami a režisérmi, a poukazuje na zložitý tvorivý vzťah medzi režisérom Wernerom Herzogom a hercom Klausom Kinskim," dodáva SFÚ.



Filmový kabinet špeciál: Werner Herzog sa koná od 12. apríla do 10. mája vždy v stredu o 18.30 h. Stretnutia pozostávajú z lektorskej prednášky, projekcie filmu a diskusie po premietaní.