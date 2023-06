Kino Lumiére spúšťa letné kino, premietať bude v Novej Cvernovke

Bratislava 23. júna (TASR) - Bratislavské Kino Lumiére spúšťa prvýkrát letné kino. Premietať bude v Novej Cvernovke pod názvom Lumiére pod Palmou. "Spravidla dvakrát do týždňa až do konca augusta ponúkne pestrý filmový program, pod holé nebo sa premiérovo dostane aj divácky obľúbený letný projekt Európske filmy za Euro," TASR informovala Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).



Úvodná projekcia sa uskutoční vo štvrtok 29. júna o 20.00 h. Za účasti tvorcov premietne výber krátkych filmov z pražského študentského festivalu FAMUFEST. Vstup na projekciu je voľný.



"V Kine Lumiére sme nad možnosťou letného outdoorového kina uvažovali už niekoľko rokov, ale až tento rok, keď nemáme náš premietací priestor, sme sa dostali k jeho realizácii," hovorí Nataša Jurčová Findrová, koordinátorka premietaní v letnom kine Lumiére pod Palmou. Na prvej projekcii uvedie kolekciu piatich krátkych filmov z pražského multižánrového študentského filmového festivalu FAMUFEST. "Výber predstavuje to najlepšie z filmových diel študentov pražskej Filmovej akadémie múzických umení (FAMU), mladí tvorcovia prídu svoje filmy predstaviť divákom osobne," avizuje SFÚ.



Letné kino uvedie aj ďalšie pásma krátkych filmov. Predstaví diela študentov bratislavskej Vysokej školy múzických umení (VŠMU) a tiež kraťasy z Filmového festivalu inakosti a aktuálneho Art Film Festu. V programe figurujú aj divácky obľúbené filmy z posledného obdobia. Je v ňom napríklad aj predpremiéra slovenského dokumentárneho filmu Územie fantázie Pauly Maľárovej, ktorý uvedie štáb filmu. "A keďže ide o letné kino, rozhodli sme sa doňho zaradiť aj náš pravidelný letný cyklus Európske filmy za Euro, kde sa diváci môžu tešiť na výber európskej kinematografie z posledných rokov," poznamenáva Findrová Jurčová.



Počas leta bude Kino Lumiére naďalej premietať aj v priestoroch Slovenskej národnej galérie (SNG) až do znovuotvorenia kina na Špitálskej ulici. "Projekt Európske filmy za Euro potrvá od 1. júla do 31. augusta, v SNG začne 1. júla a v Novej Cvernovke 19. júla," uzatvára SFÚ.