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Kino Lumiére uvedie v premiére film Prameň na prehliadke Šary Vary
Film Prameň sa venuje téme sterilizácií rómskych žien v Československu v 80. rokoch. Svetovú premiéru mal v hlavnej súťaži karlovarského festivalu.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Kino Lumiére bude hostiť prehliadku Šary Vary, ktorá každoročne prináša do českých kín výber výnimočných filmov z prestížneho karlovarského festivalu. Podujatie s podtitulom Oficiálne ozveny 60. MFF Karlove Vary sa koná od utorka do štvrtka (16. 7.) a uvedie exkluzívne šesť filmov, ktoré doteraz mohli vidieť len návštevníci festivalov. Prehliadku otvorí slávnostná premiéra nového filmu režiséra a producenta Ivana Ostrochovského Prameň, ktorý následne vstúpi do kín. TASR o tom informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová.
Film Prameň sa venuje téme sterilizácií rómskych žien v Československu v 80. rokoch. Svetovú premiéru mal v hlavnej súťaži karlovarského festivalu. Jeho hlavnou hrdinkou je elegantná lekárka Ingrid, ktorá v polovici 80. rokov pracuje v zapadnutej okresnej nemocnici. Zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá. Rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Keď sa v nemocnici zoznámi s mladou sanitárkou Agátou, podnieti ju to spochybňovať pravidlá, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala.
Nôtová priblížila, že film Prameň sa počas prehliadky Šary Vary v Kine Lumiére premietne v troch termínoch a po jej skončení sa 20. júla o 19.30 h uskutoční projekcia spojená s diskusiou s režisérom.
Film Prameň sa venuje téme sterilizácií rómskych žien v Československu v 80. rokoch. Svetovú premiéru mal v hlavnej súťaži karlovarského festivalu. Jeho hlavnou hrdinkou je elegantná lekárka Ingrid, ktorá v polovici 80. rokov pracuje v zapadnutej okresnej nemocnici. Zovretá vyčerpávajúcim manželstvom a stagnujúcou kariérou privádza na svet deti a ukončuje nechcené tehotenstvá. Rómskym ženám vykonáva aj sterilizácie. Keď sa v nemocnici zoznámi s mladou sanitárkou Agátou, podnieti ju to spochybňovať pravidlá, ktoré dovtedy ľahostajne dodržiavala.
Nôtová priblížila, že film Prameň sa počas prehliadky Šary Vary v Kine Lumiére premietne v troch termínoch a po jej skončení sa 20. júla o 19.30 h uskutoční projekcia spojená s diskusiou s režisérom.