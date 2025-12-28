< sekcia Regióny
Kino Mladosť vo Vranove nad Topľou zmodernizovali, pribudol projektor
Kino Mladosť navštevujú aj ľudia z Michaloviec, Humenného, Trebišova či Stropkova, pretože kino má pevný hrací plán, čo okolité mestá s multifunkčnými sálami nemajú.
Vranov nad Topľou 28. decembra (TASR) - Kino Mladosť v mestskom dome kultúry prešlo komplexnou modernizáciou technického vybavenia. Ako pre TASR uviedol riaditeľ mestského domu kultúry Alfonz Kobielsky, investícia vo výške 123.000 eur priniesla nový laserový 4K projektor, 3D systém a strieborné plátno pre kvalitnejší divácky zážitok.
„Technológia bola z roku 2012. Keby niečo zlyhalo, už by sme neboli schopní premietať. Preto sme požiadali o podporu Audiovizuálny fond, ktorý nám poskytol 45.000 eur. Zvyšných 78.000 dofinancovalo mesto,“ vysvetlil Kobielsky. Zmena je podľa neho výrazná nielen po technickej, ale aj po vizuálnej stránke. „Obraz je teraz vo vysokom rozlíšení 4K, predtým sme mali 2K. 3D efekt je kvalitnejší, obraz má väčšiu hĺbku, jas, kontrast aj farby. Diváci to pocítia pri každom filme, najmä pri animovaných,“ dodal s tým, že okrem technológie pribudla v roku 2025 aj Kinokaviareň.
Kino Mladosť navštevujú aj ľudia z Michaloviec, Humenného, Trebišova či Stropkova, pretože kino má pevný hrací plán, čo okolité mestá s multifunkčnými sálami nemajú. „Za uplynulý kalendárny rok sme mali približne 24.000 divákov, čo pre 22-tisícové mesto znamená, že každý obyvateľ bol takmer raz v kine, v priemere 1,1 návštevy na osobu. To je na Slovensku nadštandard,“ uviedol vedúci kina Ľudovít Gazda s tým, že priemerne sa návštevnosť pohybuje od 0,9 do jedného návštevníka na obyvateľa.
Kino vo Vranove nad Topľou premieta od stredy do nedele, v sobotu a nedeľu aj pre deti. Najviac divákov lákajú slovenské a české filmy či rozprávky. Modernizácia priniesla aj úsporu energie a nákladov. „Laserový projektor nemá výmennú lampu ako xenónové, ktorú sme museli meniť každých 16 mesiacov za 2400 eur. To teraz odpadá,“ doplnil Kobielsky.
