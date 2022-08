Vráble 30. augusta (TASR) - Kino Tatra vo Vrábľoch dostalo nové sedadlá. Ako informovala radnica, celková investícia do obnovy kinosály bola vo výške 80.000 eur. Mesto vyčlenilo na modernizáciu zo svojho rozpočtu 40.000 eur, zvyšných 20.000 eur bol príspevok z Audiovizuálneho fondu a ďalšími 20.000 eurami prispel prevádzkovateľ kina.



V kinosále je 121 nových sedadiel, ktoré sú oproti pôvodným väčšie, rozšíril sa aj priestor medzi jednotlivými radmi. "Nové sedenie je oveľa pohodlnejšie ako staré a poskytuje aj väčší priestor na nohy. Verím, že návštevníci nášho kina to ocenia," uviedol prevádzkovateľ Marek Polák, ktorý si kino prenajíma od mesta.



Okrem sedadiel prešlo modernizáciou aj ďalšie zariadenie objektu. "Zrekonštruovala sa podlaha, pribudli akustické závesy, nové osvetlenie javiska i klimatizácia. Vo Vrábľoch sa snažíme, aby Kino Tatra prežilo a zároveň šlo s dobou. Sme jedným z mála menších miest, kde si prevádzkyschopné kino dokázali uchovať. To naše bolo otvorené 6. marca 1938, no filmy sa vo Vrábľoch premietali už od roku 1920," pripomenul primátor Tibor Tóth.