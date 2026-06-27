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Kino v Betliari obnovené nadšencami privítalo už 19.000 divákov
Kino v Betliari sa líši od moderných kinosál vo väčších mestách.
Autor TASR
Betliar 27. júna (TASR) - V okrese Rožňava dlhé roky chýbalo kino s pravidelným premietaním. V minulosti fungovalo v Rožňave i Betliari a ďalších obciach regiónu, po ich zatvorení museli obyvatelia za filmami dochádzať do Revúcej, Rimavskej Soboty či Košíc. Všetko sa zmenilo v roku 2021, keď stolár Miroslav Balogh zbadal v betliarskom kultúrnom dome staré premietačky a prišiel s myšlienkou kino opäť oživiť. Obnovené kino Úsvit za posledné roky zrealizovalo vyše 530 predstavení a privítalo takmer 19.000 divákov.
V obci Betliar pri Rožňave fungovalo kino už od polovice minulého storočia, z pôvodných priestorov sa neskôr presunulo do kultúrneho domu. Záujem o premietania však postupne klesal, posledný film premietli v roku 2004. „Prišli do módy videokazety, DVD, bolo viac filmov v televízii, takže ľudia prestali chodiť do kina. Sála fungovala ďalej, konali sa tu rôzne podujatia, ale premietareň zostala zavretá,“ skonštatoval pre TASR Balogh.
Myšlienka po mnohých rokoch obnoviť betliarske kino vznikla náhodou pri rekonštrukčných prácach v kultúrnom dome, keď Balogh zbadal bývalú premietareň a premietačky, ktoré tam boli stále inštalované v pôvodnom stave. Obec starú techniku plánovala predať za symbolickú sumu. Balogh pôvodne uvažoval o jej odkúpení, no ešte v ten večer mu napadlo, že by v obci mohol obnoviť filmové premietania.
„Na druhý deň som volal starostovi, aký má na to názor. Bol nadšený. Začalo sa to tým, že som prebral priestory, založili sme občianske združenie, začali sme po večeroch dávať všetko dokopy, zháňali sme projektor, ozvučenie a učili sme sa, čo nám treba k tomu, aby kino opäť fungovalo,“ priblížil Balogh.
Prvé verejné premietanie v obnovenom kine v Betliari sa uskutočnilo 27. februára 2022. V rámci prehliadky súčasných severských filmov Scandi si mohli diváci pozrieť dánsky film Divoch, na premietanie prišli takmer dve desiatky ľudí. Odvtedy v Betliari začali s pravidelnými premietaniami, ku ktorým sa postupne pridali aj exteriérové projekcie. Za ostatné roky zorganizovali viac ako 530 predstavení a privítali takmer 19.000 divákov.
Kino Úsvit v Betliari je v súčasnosti jediným „kamenným“ kinom s pravidelným premietaním v Rožňavskom okrese. Divákom sa snaží ponúkať rôznorodé filmy, premieta pre deti, „blockbustery“ i artovú kinematografiu. Najviac divákov za štyri roky fungovania prilákalo pokračovanie Perinbaby a slovenská komédia Kavej. „Prvýkrát a zatiaľ naposledy sa nám pri tomto filme stalo, že pred kultúrnym domom bol pred predstavením rad a ľudia čakali na lístky,“ spomína Balogh.
Kino v Betliari sa líši od moderných kinosál vo väčších mestách. Diváci sedia na pôvodných sedačkách z 90. rokov minulého storočia, ktoré sa združenie snaží postupne obnovovať, pukance či iné občerstvenie si tam návštevníci nekúpia. „Zdá sa nám, že v takej malej sále by to bolo rušivé. Dnes je to moderné, možno sa tomu v budúcnosti nevyhneme, lebo diváci sa na to pýtajú stále,“ priznal Balogh.
V občianskom združení Kino Úsvit Betliar v súčasnosti pôsobí päť ľudí, okrem premietaní v Betliari realizujú v spolupráci so združením GemArt aj predstavenia v iných obciach Gemera či exteriérové premietania. „Pravidelné letné premietania robíme vo Vodnom hrade v Štítniku. V Betliari sme premietali v areáli za kostolom, pri kaštieli aj v chatovej osade. Robili sme predstavenia v Telgárte, Lipovníku aj v čerešňových sadoch v Brdárke,“ priblížil Balogh s tým, že cieľom združenia je, aby bolo premietaní v exteriéri tento rok ešte viac.
V obci Betliar pri Rožňave fungovalo kino už od polovice minulého storočia, z pôvodných priestorov sa neskôr presunulo do kultúrneho domu. Záujem o premietania však postupne klesal, posledný film premietli v roku 2004. „Prišli do módy videokazety, DVD, bolo viac filmov v televízii, takže ľudia prestali chodiť do kina. Sála fungovala ďalej, konali sa tu rôzne podujatia, ale premietareň zostala zavretá,“ skonštatoval pre TASR Balogh.
Myšlienka po mnohých rokoch obnoviť betliarske kino vznikla náhodou pri rekonštrukčných prácach v kultúrnom dome, keď Balogh zbadal bývalú premietareň a premietačky, ktoré tam boli stále inštalované v pôvodnom stave. Obec starú techniku plánovala predať za symbolickú sumu. Balogh pôvodne uvažoval o jej odkúpení, no ešte v ten večer mu napadlo, že by v obci mohol obnoviť filmové premietania.
„Na druhý deň som volal starostovi, aký má na to názor. Bol nadšený. Začalo sa to tým, že som prebral priestory, založili sme občianske združenie, začali sme po večeroch dávať všetko dokopy, zháňali sme projektor, ozvučenie a učili sme sa, čo nám treba k tomu, aby kino opäť fungovalo,“ priblížil Balogh.
Prvé verejné premietanie v obnovenom kine v Betliari sa uskutočnilo 27. februára 2022. V rámci prehliadky súčasných severských filmov Scandi si mohli diváci pozrieť dánsky film Divoch, na premietanie prišli takmer dve desiatky ľudí. Odvtedy v Betliari začali s pravidelnými premietaniami, ku ktorým sa postupne pridali aj exteriérové projekcie. Za ostatné roky zorganizovali viac ako 530 predstavení a privítali takmer 19.000 divákov.
Kino Úsvit v Betliari je v súčasnosti jediným „kamenným“ kinom s pravidelným premietaním v Rožňavskom okrese. Divákom sa snaží ponúkať rôznorodé filmy, premieta pre deti, „blockbustery“ i artovú kinematografiu. Najviac divákov za štyri roky fungovania prilákalo pokračovanie Perinbaby a slovenská komédia Kavej. „Prvýkrát a zatiaľ naposledy sa nám pri tomto filme stalo, že pred kultúrnym domom bol pred predstavením rad a ľudia čakali na lístky,“ spomína Balogh.
Kino v Betliari sa líši od moderných kinosál vo väčších mestách. Diváci sedia na pôvodných sedačkách z 90. rokov minulého storočia, ktoré sa združenie snaží postupne obnovovať, pukance či iné občerstvenie si tam návštevníci nekúpia. „Zdá sa nám, že v takej malej sále by to bolo rušivé. Dnes je to moderné, možno sa tomu v budúcnosti nevyhneme, lebo diváci sa na to pýtajú stále,“ priznal Balogh.
V občianskom združení Kino Úsvit Betliar v súčasnosti pôsobí päť ľudí, okrem premietaní v Betliari realizujú v spolupráci so združením GemArt aj predstavenia v iných obciach Gemera či exteriérové premietania. „Pravidelné letné premietania robíme vo Vodnom hrade v Štítniku. V Betliari sme premietali v areáli za kostolom, pri kaštieli aj v chatovej osade. Robili sme predstavenia v Telgárte, Lipovníku aj v čerešňových sadoch v Brdárke,“ priblížil Balogh s tým, že cieľom združenia je, aby bolo premietaní v exteriéri tento rok ešte viac.