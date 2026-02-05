Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kinoklub v Nitre ponúkne predstavenie Luskáčik

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Predstavenie Luskáčik 2.0 v podaní žiakov Základnej umeleckej školy J. Rosinského sa bude v kine Palace konať 28. februára.

Autor TASR
Nitra 5. februára (TASR) - Kreatívne centrum Nitra (KCN) ponúka vo februári remeselné dielne, fašiangové aktivity, tanečné predstavenie i prehliadku európskych a slovenských filmov. Ako informovala riaditeľka KCN Ivana Kohutková, vo štvrtok sa začína dvojdňový maratón vývoja hier a prepájania technologickej a kreatívnej komunity s názvom Game Jam Nitra 2026.

Výraznou súčasťou februárového programu sú LAB-y zamerané na rozvoj remeselných zručností. Do priestorov KCN na Martinskom vrchu sa 7. a 8. februára vracia úspešný LAB s názvom Základy šperkárskeho remesla pod vedením profesionálnych šperkárskych majstrov,“ uviedla Kohutková.

Pripravený je aj workshop s názvom Poď tvoriť fašiangové potvory. Deti aj dospelí si 14. februára v bývalom kine Palace vytvoria vlastné masky z laserom vyrezaných základov od ilustrátora Andreja Kolenčíka a následne sa zapoja do fašiangového sprievodu mestom.

Predstavenie Luskáčik 2.0 v podaní žiakov Základnej umeleckej školy J. Rosinského sa bude v kine Palace konať 28. februára. „Ponúkne moderné tanečné spracovanie klasického príbehu o spolupráci, odpustení a sile vzťahov. Predstavenie je určené najmä rodinám s deťmi,“ povedala Kohutková.

V KCN sa okrem toho budú aj vo februári premietať slovenské a európske filmy. „Kinoklub ponúkne kvalitné festivalové tituly aj predpremiéry. Jeho program reflektuje aktuálne spoločenské témy, no ponúka aj filmy pre pokojný večerný oddych,“ doplnila Kohutková.
