Kladenie nosníkov mosta v Krivošťanoch si vyžiada dopravné obmedzenie

Košice 26. apríla (TASR) - Košický samosprávny kraj (KSK) začína s kladením nových nosníkov na moste M158 nad riekou Laborec zo Strážskeho do mestskej časti Krivošťany. V súvislosti s prácami musia obyvatelia rátať s dočasnými dopravnými obmedzeniami. Tie sa začnú v pondelok (27. 4.) a potrvajú do stredy (29. 4.). TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Ako povedala, mostné provizórium bude na tri dni úplne uzavreté pre dopravu od 7.00 h približne do 21.00 h. V pondelok bude zhotoviteľ realizovať montážne práce, osádzanie nových nosníkoch v prvých troch poliach bude prebiehať v utorok (28. 4.) a v stredu. Po moste budú môcť počas dňa prechádzať iba chodci.



"Uvedomujeme si, že rekonštrukčné práce si vyžiadajú naozaj rozsiahle obmedzenia hlavne pre vodičov, ale dotknú sa aj cestujúcich v autobusoch. Obyvateľov prosíme o trpezlivosť, keďže počas troch dní bude prechod cez most obmedzený na minimum. Pohyb chodcov bude možný, avšak len za prísnych bezpečnostných opatrení a riadiť ho budú pracovníci stavby. Všetkých, ktorí budú staveniskom prechádzať, prosíme o rešpektovanie dočasných opatrení," informoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Plynule zabezpečená bude aj autobusová doprava, avšak nevyhnutný bude peší prechod po mostnom provizóriu. Od 7.00 h do stredy do 18.00 h bude dopravné spojenie z Michaloviec do Strážskeho a späť cez obce Zbudza a Staré zabezpečené autobusmi prímestskej dopravy s prestupom cestujúcich na zastávke "Strážske, Krivošťany č. d. 382".



Po pešom prechode cez dočasný most nad riekou Laborec cestujúci nastúpia do pristaveného autobusu, ktorý bude pokračovať autobusovým spojom podľa cestovného poriadku. Prestupy budú zabezpečené k všetkým autobusovým spojom podľa mimoriadneho cestovného poriadku platného od 1. apríla 2020.