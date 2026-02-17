Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
VIDEO: Kladivom poškodili výklad predajne: Páchatelia z miesta utiekli

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Polícia prípad vyšetruje ako prečin poškodzovania cudzej veci spolupáchateľstvom.

Autor TASR
Dunajská Streda 17. februára (TASR) - Dvaja neznámi páchatelia poškodili v pondelok (16. 2.) popoludní kladivom výklad jednej z predajní v centre Dunajskej Stredy. Z miesta následne utiekli. Ich konanie zachytila priemyselná kamera. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Polícia prípad vyšetruje ako prečin poškodzovania cudzej veci spolupáchateľstvom. Incident sa stal krátko po 16.00 h na Námestí Ármina Vámbéryho. „Sklo nepovolilo a tak dvaja páchatelia ‚vzali nohy na plecia‘. Poškodením skla spôsobili škodu vo výške 1000 eur,“ priblížila polícia.

Na sociálnej sieti zverejnila polícia zábery z priemyselnej kamery, ktorá incident zachytila. V prípade informácií o prípade alebo totožnosti osôb má verejnosť bezodkladne kontaktovať políciu.

