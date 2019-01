Kľak: Samospráva chce pokračovať v obnove miestneho pamätníka

Pri poslednej oprave pamätníka vymenili tabule, zreštaurovali reliéf pamätníka a sochu, kúpili nové stožiare na vlajky, pamätník očistili a impregnovali.

Kľak 13. januára (TASR) - Po čiastočnej obnove Pamätníka fašistami umučených občanov a partizánov nachádzajúceho sa v obci Kľak realizovanej v roku 2016, by chcela miestna samospráva pokračovať aj v jeho ďalšej obnove.



"Máme projekt na revitalizáciu pamätníka, ktorý sme už sčasti aj rekonštruovali. Potrebujeme ešte dokončiť oplotenie pamätníka a zrekonštruovať vonkajšie plochy," poznamenal starosta Ľuboš Haring s tým, že prostriedky na tento účel chcú žiadať z úradu vlády.



Pamätník fašistami umučených občanov a partizánov od Jána Hučku pochádza z roku 1959. Dielo pripomína udalosti "Krvavej nedele" 21. januára 1945, keď bol Kľak za pomoc partizánskym skupinám pôsobiacich v pohorí Vtáčnika počas SNP úplne vypálený a zavraždených bolo 84 občanov. Za obeť padla aj vedľajšia obec Ostrý Grúň, aj tú nemecká jednotka Edelweiss vypálila a zavraždila 64 jej obyvateľov.



Tieto udalosti si v obciach pripomínajú aj tento rok a to v nedeľu 20. januára. Ako vždy podujatie sa začne svätou omšou za obete vypálenia, pokračovať bude sprievodom od kultúrneho domu v Kľaku k pamätníku, kde budú nasledovať príhovory a kladenie vencov. Potom sa sprievod presunie do vedľajšej obce Ostrý Grúň.