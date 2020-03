Kláštor pod Znievom ponúka starším občanom zabezpečenie nákupov

Kláštor pod Znievom 14. marca (TASR) – Starší občania v Kláštore pod Znievom (okres Martin) budú mať od pondelka (16. 3.) možnosť využiť službu obce na zabezpečenie základných nákupov. TASR o tom informovala pracovníčka obecného úradu Lucia Kuželová.



Doplnila, že občania budú môcť od 8.00 h do 11.00 h telefonicky kontaktovať pracovníka obecného úradu na telefónnom čísle 0903 648 900. "Môžu mu nahlásiť, čo potrebujú kúpiť - základné potraviny, hygienické potreby, lekárenský tovar. Pracovník urobí nákup a v popoludňajších hodinách ho občanom rozdistribuuje. Na základe bločku mu potom za nákup zaplatia," uviedla Kuželová.



"Chceme uchrániť najrizikovejších, ktorými sú starší občania. Pre nich by nákaza mohla znamenať vážne zdravotné problémy. Preto by sme ich chceli vyzvať, aby sa zdržiavali doma a v rámci svojej ochrany využili túto službu obecného úradu," vysvetlila starostka obce Erika Cintulová.