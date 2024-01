Kláštor z 18. storočia v centre Štiavnických Baní rekonštruujú

Štiavnické Bane 15. januára (TASR) - Kláštor hieronymitánov z 18. storočia v centre Štiavnických Baní v okrese Banská Štiavnica momentálne zahaľuje lešenie. Starosta Stanislav Neuschl pre TASR priblížil, že v objekte prebieha veľká rekonštrukcia, v rámci ktorej opravia tri krídla tohto komplexu.



"Robí sa komplexná rekonštrukcia celého objektu okrem kostola, ktorý patrí cirkvi," poznamenal s tým, že celú obnovu robia pod dohľadom pamiatkarov. Práce sú zamerané na sanáciu vlhkosti a rekonštrukciu vnútorných priestorov, budova dostane aj novú fasádu.



Bývalý kláštor hieronymitánov obec využívala ako kultúrne centrum. "Je tam kino, ktoré tu ostane aj po rekonštrukcii. Nebudú sa do neho robiť žiadne zásahy," priblížil Neuschl s tým, že priestory budú aj po obnove využívať ako kultúrne centrum. Na nádvorí vznikne pódium, v objekte plánujú spraviť aj niekoľko ubytovacích jednotiek, ktoré bude spravovať obec.



Keďže ide o veľký objekt, rekonštrukcia je podľa starostu náročná. "Z ministerstva kultúry sme dostali dotáciu vo výške približne 700.000 eur. Ďalšiu dotáciu žiadame cez Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Takže v pláne je rekonštrukcia rozložená na dva roky," podotkol.



V obci by chceli podľa jeho slov v blízkej budúcnosti opraviť aj ďalšiu národnú kultúrnu pamiatku, a to tzv. majer. "Bola to bývalá budova Siglisbergu. Siglisberg bola kedysi samostatná obec," priblížil Neuschl. Aktuálne je budova v zlom stave, no ešte v 90. rokoch minulého storočia bola obývaná. Obec by v nej preto chcela za pomoci Štátneho fondu rozvoja bývania vybudovať 12 bytových jednotiek.