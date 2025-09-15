< sekcia Regióny
Kláštoriskovú cestu v Slovenskom raji dočasne uzavrú
Pre peších turistov bude na danom mieste vytvorená obchádzka, turistický chodník neuzatvárajú.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 15. septembra (TASR) - Kláštorisková stará cesta v Národnom parku (NP) Slovenský raj bude pre cyklistov a dopravu od utorka (16. 9.) približne na desať dní uzavretá. Dôvodom je rekonštrukcia priepustu. NP o tom informuje na sociálnej sieti.
„Uzatvára sa cykloturistická trasa v úsekoch Podlesok - Kláštorisko a Podlesok - Vtáčí hrb v oboch smeroch. Cesta bude uzavretá aj pre akúkoľvek dopravu,“ uvádza s tým, že priepust budú betónovať po celej šírke cesty a v priľahlom teréne.
Pre peších turistov bude na danom mieste vytvorená obchádzka, turistický chodník neuzatvárajú. NP pripomína, že nevyhnutná doprava - nie cyklodoprava - smerom na Kláštorisko sa presúva na asfaltovú Rumanovu cestu.
„Uzatvára sa cykloturistická trasa v úsekoch Podlesok - Kláštorisko a Podlesok - Vtáčí hrb v oboch smeroch. Cesta bude uzavretá aj pre akúkoľvek dopravu,“ uvádza s tým, že priepust budú betónovať po celej šírke cesty a v priľahlom teréne.
Pre peších turistov bude na danom mieste vytvorená obchádzka, turistický chodník neuzatvárajú. NP pripomína, že nevyhnutná doprava - nie cyklodoprava - smerom na Kláštorisko sa presúva na asfaltovú Rumanovu cestu.