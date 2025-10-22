< sekcia Regióny
Kláštorskú roklinu na jeden deň uzavrú
Dôvodom je pílenie poškodených a rizikových stromov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 22. októbra (TASR) - Kláštorskú roklinu v Slovenskom raji vo štvrtok (23. 10.) uzavrú. Správa Národného parku (NP) Slovenský raj o tom informovala na webovej stránke s tým, že dôvodom je pílenie poškodených a rizikových stromov.
„Zároveň bude uzavretý aj zostupový chodník po žltej turistickej značke v Kláštorskej rokline,“ uviedla správa NP.
Správca turistickej infraštruktúry už od začiatku októbra pracuje na odstránení problémových stromov z okolia turistických trás vo viacerých lokalitách. Práce sa začali v Zejmarskej rokline a Stratenskom kaňone, pokračovali v Prielome Hornádu, Malom a Veľkom Kyseli, v Suchej Belej a minulý týždeň aj v rokline Piecky.
