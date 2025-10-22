< sekcia Regióny
Klátova Nová Ves rozšíri kapacitu základnej školy
Súčasnú budovu školy odovzdali do užívania ešte v roku 1963.
Autor TASR
Klátova Nová Ves 22. októbra (TASR) - Obec Klátova Nová Ves v okrese Partizánske rozšíri kapacitu miestnej základnej školy (ZŠ). Nový pavilón za 690.000 eur, ktorý vybuduje z fondov Európskej únie, vytvorí aj podmienky pre inkluzívne vzdelávanie. Informovala o tom referentka oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Patrícia Mutňanská.
Súčasnú budovu školy odovzdali do užívania ešte v roku 1963. „Vzdelanie je kľúčom k úspechu a prosperite každej spoločnosti, to si uvedomujeme i my v Klátovej Novej Vsi. Škola už síce prešla rôznymi rekonštrukciami a modernizáciami, ale dostali sme sa do štádia, keď máme také množstvo žiakov, že škola kapacitne nepostačuje,“ vysvetlila starostka Iveta Randziaková.
Projekt podľa nej skvalitní výchovno-vzdelávací proces nielen žiakov z Klátovej Novej Vsi, ale i okolitých obcí, akými sú Veľký Klíž, Turčianky a Ješkova Ves. Pre žiakov druhého stupňa primárneho vzdelávania z týchto sídel je Klátova Nová Ves totiž spádovou obcou.
Cieľom projektu je vybudovanie nových učební formou prístavby k existujúcej budove školy. „Prízemný pavilón, navrhnutý s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie, bude plne bezbariérový. Pozostávať bude z troch tried, dvoch kabinetov a hygienických zariadení pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Súčasťou projektu je aj nájazdová rampa z vchodu do hlavnej budovy školy a vodiace línie pre zrakovo znevýhodnených,“ opísala Mutňanská.
V rámci modernizácie tiež obec podľa nej vytvorí priestor pre školskú knižnicu a vnútroblok s vlastným biotopom, ktorý umožní moderné formy zážitkového vzdelávania. Po dokončení prístavby vznikne priestor pre 78 žiakov.
Celková výška investície predstavuje 690.000 eur, z toho takmer 635.000 eur tvorí nenávratný finančný príspevok z Programu Slovenska a 55.000 eur investuje obec z vlastných zdrojov.
Predseda TSK Jaroslav Baška vyzdvihol, že obce a mestá využívajú Integrované územné investície v rámci rozhodovacej kompetencie Rady partnerstva, ktorú tvoria TSK, mestá, obce, zástupcovia ministerstiev a tretí sektor. „Klátova Nová Ves je v tomto smere vzorovou obcou a pripravuje rôzne zaujímavé projekty, medzi ktoré patrí aj tento projekt prístavby a modernizácie budovy miestnej školy,“ skonštatoval Baška.
