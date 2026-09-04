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Klavírna súťaž VŠMU hostí mladé talenty zo 14 krajín sveta
Po úspešných ročníkoch venovaných husliam (2022), flaute (2023), violončelu (2024) a spevu (2025) sa tento rok pozornosť sústreďuje na klavírne umenie.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Vysoká škola múzických umení (VŠMU) v Bratislave hostí od piatku mladé talenty zo 14 krajín, ktoré sa do 10. septembra zúčastňujú na piatom ročníku Medzinárodnej klavírnej súťaže. Podujatie je súčasťou platformy medzinárodných interpretačných súťaží, prostredníctvom ktorej škola podporuje rozvoj mladých hudobníkov a posilňuje svoje postavenie na medzinárodnej umeleckej scéne.
Po úspešných ročníkoch venovaných husliam (2022), flaute (2023), violončelu (2024) a spevu (2025) sa tento rok pozornosť sústreďuje na klavírne umenie. Súťaž privíta v dvoch vekových kategóriách 39 súťažiacich zo 14 krajín sveta. Zastúpené sú Belgicko, Čína, Česká republika, Indonézia, Japonsko, Južná Kórea, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Vietnam. „Jedna zo súťažiacich sa predstaví v oboch vekových kategóriách,“ poznamenáva organizátor.
Súťažné kolá prebehnú od 5. do 9. septembra v Koncertnej sieni Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Podujatie vyvrcholí finálovým večerom 10. septembra o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde finalisti vystúpia v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievskeho. Záverečný koncert je určený najmä širokej hudobnej verejnosti.
Výkony súťažiacich bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorej predsedá Daniel Buranovský. Ďalej ju tvoria Dávid Báll, Jan Jiraský, Shoko Kawasaki, Zuzana Niederdorfer, Mariusz Sielski a Gottlieb Wallisch.
„Okrem súťažných vystúpení bude pre študentov konzervatória a študentov VŠMU pripravený klavírny workshop s Janom Jiraským, ktorý sa uskutoční 10. septembra od 9.00 do 12.00 h v Koncertnej sieni Dvorana,“ avizuje organizátor súťaže, prezentujúcej budúcich koncertných umelcov.
„Každá súťaž mladých interpretov je nielen prezentáciou ich súčasného nadania, ale aj pohľadom do budúcnosti hudobného umenia. Som veľmi rád, že VŠMU už piaty rok vytvára rešpektovanú medzinárodnú platformu, na ktorej sa talent stretáva s inšpiráciou aj s kreatívnym dialógom - jednak medzi súťažiacimi, ako aj s významnými umeleckými osobnosťami v medzinárodnej porote,“ hovorí profesor Martin Šmatlák, rektor VŠMU v Bratislave.
Podujatie vníma ako dôležité aj pre rozvoj domáceho umenia a kultúry. „Verím, že tohtoročná klavírna súťaž opäť prinesie pozoruhodné interpretačné výkony a potvrdí rastúce renomé našej školy aj Bratislavy ako významného centra umeleckého vzdelávania a kultúrnej výmeny,“ dodal Šmatlák.
Vstup na všetky podujatia súťaže je voľný. Na finálový koncert je nevyhnutná bezplatná rezervácia.
Po úspešných ročníkoch venovaných husliam (2022), flaute (2023), violončelu (2024) a spevu (2025) sa tento rok pozornosť sústreďuje na klavírne umenie. Súťaž privíta v dvoch vekových kategóriách 39 súťažiacich zo 14 krajín sveta. Zastúpené sú Belgicko, Čína, Česká republika, Indonézia, Japonsko, Južná Kórea, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Ukrajina a Vietnam. „Jedna zo súťažiacich sa predstaví v oboch vekových kategóriách,“ poznamenáva organizátor.
Súťažné kolá prebehnú od 5. do 9. septembra v Koncertnej sieni Dvorana na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU. Podujatie vyvrcholí finálovým večerom 10. septembra o 19.00 h vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, kde finalisti vystúpia v sprievode Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou Konstantina Ilievskeho. Záverečný koncert je určený najmä širokej hudobnej verejnosti.
Výkony súťažiacich bude hodnotiť medzinárodná porota, ktorej predsedá Daniel Buranovský. Ďalej ju tvoria Dávid Báll, Jan Jiraský, Shoko Kawasaki, Zuzana Niederdorfer, Mariusz Sielski a Gottlieb Wallisch.
„Okrem súťažných vystúpení bude pre študentov konzervatória a študentov VŠMU pripravený klavírny workshop s Janom Jiraským, ktorý sa uskutoční 10. septembra od 9.00 do 12.00 h v Koncertnej sieni Dvorana,“ avizuje organizátor súťaže, prezentujúcej budúcich koncertných umelcov.
„Každá súťaž mladých interpretov je nielen prezentáciou ich súčasného nadania, ale aj pohľadom do budúcnosti hudobného umenia. Som veľmi rád, že VŠMU už piaty rok vytvára rešpektovanú medzinárodnú platformu, na ktorej sa talent stretáva s inšpiráciou aj s kreatívnym dialógom - jednak medzi súťažiacimi, ako aj s významnými umeleckými osobnosťami v medzinárodnej porote,“ hovorí profesor Martin Šmatlák, rektor VŠMU v Bratislave.
Podujatie vníma ako dôležité aj pre rozvoj domáceho umenia a kultúry. „Verím, že tohtoročná klavírna súťaž opäť prinesie pozoruhodné interpretačné výkony a potvrdí rastúce renomé našej školy aj Bratislavy ako významného centra umeleckého vzdelávania a kultúrnej výmeny,“ dodal Šmatlák.
Vstup na všetky podujatia súťaže je voľný. Na finálový koncert je nevyhnutná bezplatná rezervácia.