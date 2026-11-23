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Klein pokračuje ako primátor Nových Zámkov štvrté volebné obdobie
Klein zostáva vo funkcii primátora Nových Zámkov už štvrté volebné obdobie.
Autor TASR
Nové Zámky 23. novembra (TASR) - Staronový primátor Nových Zámkov Otokar Klein sa zložením sľubu v pondelok oficiálne ujal vedenia mesta v novom volebnom období. Spolu s ním zložilo sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva aj 21 mestských poslancov.
Klein zostáva vo funkcii primátora Nových Zámkov už štvrté volebné obdobie. Kandidoval ako nezávislý, získal podporu 55,48 percenta voličov. Z celkového počtu 11.568 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal 6418 hlasov. V zoznamoch voličov bolo v Nových Zámkoch zapísaných 30.804 ľudí. Volebná účasť dosiahla 38,56 percenta.
V 21-člennom novozámockom mestskom zastupiteľstve budú mať v novom volebnom období väčšinu nezávislí poslanci. V komunálnych voľbách získali 14 mandátov. Troch poslancov bude mať v mestskom parlamente Hlas-SD, Maďarská aliancia. Dvaja zvolení poslanci zastupujú Progresívne Slovensko, po jednom poslancovi budú mať SaS a Maďarské fórum, Tím Kraj Nitra. V mestskom zastupiteľstve bude 15 mužov a šesť žien.
Z celkového počtu 30.804 zapísaných voličov bolo pre voľby do zastupiteľstva odovzdaných v Nových Zámkoch 10.720 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 38,56 percenta.
Klein zostáva vo funkcii primátora Nových Zámkov už štvrté volebné obdobie. Kandidoval ako nezávislý, získal podporu 55,48 percenta voličov. Z celkového počtu 11.568 platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora získal 6418 hlasov. V zoznamoch voličov bolo v Nových Zámkoch zapísaných 30.804 ľudí. Volebná účasť dosiahla 38,56 percenta.
V 21-člennom novozámockom mestskom zastupiteľstve budú mať v novom volebnom období väčšinu nezávislí poslanci. V komunálnych voľbách získali 14 mandátov. Troch poslancov bude mať v mestskom parlamente Hlas-SD, Maďarská aliancia. Dvaja zvolení poslanci zastupujú Progresívne Slovensko, po jednom poslancovi budú mať SaS a Maďarské fórum, Tím Kraj Nitra. V mestskom zastupiteľstve bude 15 mužov a šesť žien.
Z celkového počtu 30.804 zapísaných voličov bolo pre voľby do zastupiteľstva odovzdaných v Nových Zámkoch 10.720 platných hlasovacích lístkov. Volebná účasť dosiahla 38,56 percenta.