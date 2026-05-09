Klenoty kraja prinesú folklór v rôznych podobách a z rôznych regiónov
Prehliadka ponúkne návštevníkom rôznorodý pohľad na folklór - od rešpektovania pôvodných foriem až po ich scénické spracovanie.
Autor TASR
Margecany 9. mája (TASR) - Folklór v rôznych podobách, z rôznych regiónov a spracovaný rozličnými prístupmi sa prenesie v sobotu do kultúrneho domu v Margecanoch v Gelnickom okrese. Na 3. ročníku súťažnej prehliadky Klenoty kraja sa predstaví 14 folklórnych kolektívov. Podujatie sa začne o 14.00 h a ponúkne pohľad na to, ako folklór žije, vyvíja sa a nachádza svoje miesto na javisku aj mimo neho. Informovalo o tom Centrum kultúry Košického kraja, ktoré festival pripravilo v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK).
Prehliadka je súčasťou krajského rozvojového programu Systém podpory folklórnych kolektívov. Vznikla z podnetov súborov pôsobiacich v kraji s cieľom vytvoriť stabilný priestor, prostredníctvom ktorého sa môžu prezentovať, rozvíjať a inšpirovať. „V Košickom kraji pôsobí množstvo folklórnych súborov a ľudí, ktorí sa tradičnej ľudovej kultúre venujú, a preto je našou úlohou vytvárať im podmienky na ďalší rast. Program sme pred štyrmi rokmi vytvorili práve preto, aby mohli systematicky pracovať na kvalite svojej tvorby, konfrontovať sa s odborníkmi a rozvíjať v súlade s tradíciami. Takýto model podpory je pre nás nevyhnutný, ak chceme, aby folklór zostal živý, autentický a prirodzene sa vyvíjal,“ skonštatoval predseda KSK Rastislav Trnka.
Prehliadka má aj súťažný charakter. Vystúpenia bude hodnotiť odborná komisia zložená z odborníkov na etnológiu, etnochoreológiu, etnomuzikológiu, tanečnú pedagogiku a scénickú tvorbu. Súbory budú súťažiť v dvoch kategóriách - spracovanie na vyššom stupni štylizácie a prezentácia tradičnej formy folklórneho materiálu.
„V Košickom kraji dnes pôsobí viac ako 400 folklórnych kolektívov, a preto je dôležité vytvárať im priestor na prezentáciu aj odborný rast. Prehliadka má v tomto smere svoje jasné opodstatnenie - každé dva roky umožňuje súborom stretnúť sa, porovnať svoju prácu a získať odbornú spätnú väzbu. Dlhodobo sa ukazuje, že tento model funguje a prináša výsledky, čo potvrdzujú aj úspechy kolektívov z nášho kraja na ďalších prehliadkach a festivaloch,“ podotkol riaditeľ Centra kultúry Košického kraja Michal Kupec.
