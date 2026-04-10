Klenoty morí spoznajú návštevníci Horehronského múzea až do konca mája
Autor TASR
Brezno 10. apríla (TASR) - V Horehronskom múzeu v Brezne sprístupnili v piatok novú výstavu Klenoty morí, ktorá približuje fascinujúci podmorský svet ukrývajúci množstvo doposiaľ neprebádaných tajomstiev. Návštevníci ho spoznajú aj prostredníctvom zbierky súkromného zberateľa Milana Berešíka až do konca mája. TASR o tom informovala Dominika Škorváneková z múzea.
„Pod morskou hladinou sa nachádza fascinujúci i neprebádaný svet, ktorý tvorí viac ako 70 percent našej planéty. Tento svet, rozdelený do zón so špecifickými podmienkami pre život svojich obyvateľov, ponúka rozmanitosť a pohľady, ktoré sú tak neobyčajné ako i tajomné. Do hĺbky približne 200 metrov, tam kde preniká dostatok slnečného svetla, sa ukáže svet plný farieb a tvarov, svet morského života ako sú koraly, ryby, morské cicavce či planktón,“ priblížila Škorváneková.
Výstava návštevníkom predstavuje rozmanitosť ulitníkov a lastúrnikov, ich jedinečné tvary, sfarbenie a stavbu schránok. Uvidia stovky druhov mušlí aj vybrané morské živočíchy - kraby, desaťnožce, ježovky, hviezdice, morské huby či koraly. Súčasťou výstavy sú tiež zaujímavosti o jednotlivých skupinách týchto živočíchov, história ich zberu a využitie v podobe dekoračných či úžitkových predmetov.
