Klenoty Zeme prešli procesom čistenia, expozíciu otvoria do Noci múzeí

Bratislava 28. apríla (TASR) - Rozmanitosť živej a neživej prírody najmä na území Slovenska skúma, dokumentuje a prezentuje Slovenské národné múzeum (SNM) - Prírodovedné múzeum. Vo svojich zbierkach má približne 2,5 milióna zbierkových predmetov, čím sa radí medzi významné európske prírodovedné múzeá. Návštevníkom sprístupňuje mineralogické zbierky zo slovenských a svetových lokalít, prostredníctvom skamenelín približuje geologickú minulosť Zeme. Je tiež ústredným metodickým pracoviskom s celoslovenskou pôsobnosťou.



Živú a neživú prírodu prezentuje v múzeu päť expozičných celkov pod spoločným názvom Zázrak prírody: Príbeh života na Zemi, Biodiverzita Slovenska, Biodiverzita Zeme, Klenoty Zeme a najnovšou je antropologická expozícia Človek v čase a priestore. Mineralogická expozícia, ktorá prezentuje prostredníctvom vyše tisícky vzoriek viac ako 700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít, je z technických príčin zatvorená. "Opravovala sa elektrika, expozícia sa najmä čistila. Proces čistenia minerálov je zložitý, kolegovia na tom vyše pol roka pracujú," uviedol pre TASR generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.



Dominantami expozície sú reprezentačné vzorky charakteristických minerálnych asociácií niektorých rudných rajónov Slovenska a veľkorozmerné vzorky minerálov. Zo slovenských lokalít sú pozoruhodné vzorky kermezitu z Pezinka, drúzy ihličkovitého antimonitu a vzorky zlata z Kremnice, strieborné minerály z Banskej Štiavnice a tiež opály z východného Slovenska. Zo zahraničných lokalít sú zaujímavé vzorky hessitu z Rumunska, kryštály azuritu z Namíbie, fluority, beryly, turmalíny, rubíny z Tanzánie, brazílske acháty a iné. Zbierku minerálov dopĺňajú ukážky brúsených a ozdobných kameňov z významných nálezísk zo Slovenska, Austrálie, Mexika či Ruska.



"Z 1400 vystavených minerálov každý prešiel očistením, pričom každý ma iný spôsob čistenia. Na niektoré minerály nemôžete liať vodu, ďalšie majú iné požiadavky na svetlo, nie je to o tom, že umyjete kameň a položíte do vitríny," poznamenal Panis. Riaditeľ SNM – Prírodného múzea Ján Kautman potvrdil, že odbornú prácu nemôžu vykonávať laici, pretože každý kameň má svoje špecifiká. "Niektorý môže byť veľmi krehký, niektorý hygroskopický, iný citlivý na teplo, vlhkosť či žiarenie, je toho veľa. Kamene môžeme čistiť na vodnej báze, ultrazvukom, tlakom vzduchu alebo len opatrne ručne. Musia to robiť odborníci, ktorí to vedia," podčiarkol.



Mineralogická expozícia sa prerába celkovo, opravujú sa popisy, texty, nanovo budú vystavené meteority. "Bude to výstava síce v starom funduse, ktorý má už vyše 30 rokov, ale nebudeme ho meniť, pretože dúfame v rekonštrukciu tejto budovy," dodáva Panis. Expozícia Klenoty Zeme má priniesť nové informácie. "Bude interaktívnejšia. Mala by byť otvorená do májovej Noci múzeí," uzavrel.