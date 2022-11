Klenovec má po 12 rokoch novú starostku, doriešiť chce problém s vodou

Klenovec 2. novembra (TASR) – V Klenovci si obyvatelia v sobotných (29. 10.) komunálnych voľbách zvolili po 12 rokoch novú starostku. Zlatu Kaštanovú, ktorá viedla najväčšiu obec v okrese Rimavská Sobota od roku 2010, v obecnom úrade vystrieda Katarína Pribilincová. Ako uviedla pre TASR, medzi jej hlavné ciele patrí doriešenie problému s pitnou vodou.



"Bez mnohých vecí môžeme žiť, ale bez vody nikto neprežije," skonštatovala Pribilincová. Ako dodala, svoj volebný program považuje za splniteľný a chce, aby boli dvere na obecnom úrade otvorené pre všetkých občanov. Okrem dobudovania vodovodu a kanalizácie sa chce pokúsiť o obnovu kúpaliska, vybudovanie amfiteátra či cyklotrasy, ktorá by obec prepojila s mestom Hnúšťa. Na financovanie investičných projektov chce využívať výzvy na čerpanie prostriedkov z európskych zdrojov.



Pribilincová v súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Hnúšti. Ako priznala pre TASR, skúsenosti s komunálnou politikou zatiaľ nemá a uvedomuje si, že práca starostky si vyžaduje veľkú zodpovednosť. "Je veľmi náročná na nasadenie, vytrvalosť a manažérske schopnosti. No tak škola, ako aj život a rodina ma naučili, že zodpovedný prístup vedie k výsledkom," dodala Pribilincová.



Katarína Pribilincová zvíťazila v Klenovci so ziskom 62,35 percenta hlasov, doterajšiu starostku Zlatu Kaštanovú volilo 37,64 percenta zúčastnených voličov. Obe kandidovali ako nezávislé. Volebná účasť v obci dosiahla 48,58 percenta.