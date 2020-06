Prestupná stanica na Šopisku bude oporným bodom Huculskej magistrály

Klenovec 24. júna (TASR) – Novým oporným bodom Huculskej magistrály sa stala prestupná stanica pri chate Šopisko v lokalite Skorušina neďaleko Klenovca v Rimavskosobotskom okrese, ktorú v stredu oficiálne odovzdali do užívania. Jej výstavba stála približne 20.000 eur, pričom 12.000 eur z tejto sumy poskytol Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



„Huculská magistrála má momentálne 36 kilometrov trás, ktoré sú vyčistené a zamerané. Môžu poskytnúť putovanie na koňoch šesťčlennej skupine smerom z Vydrovej doliny cez Sihlu, Šopisko až na Muránsku planinu a sedlo Burda,“ priblížil prevádzkovateľ novej stanice Ján Kováčik.







Dodal, že stanica má šesť boxov na ustajnenie koní piatich turistov, ako aj koňa ich sprievodcu. Cieľom do budúcnosti je podľa Kováčika okrem putovania na koňoch a ich ustajnenia ponúknuť turistom aj ubytovanie a stravovanie.



Ako pokračoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Gemer Jaroslav Hric, putovanie koňmi po Huculskej magistrále je jedinečný zážitok v lone krásnej prírody, pričom ide o trvalo udržateľnú prírodnú formu turizmu. „Nie je to cestovný ruch, kde sa stretnete s masami ľudí, ale skôr si vychutnávate prírodu a okolie,“ podotkol.



Podľa slov predsedu BBSK Jána Luntera ide v poslednej dobe už o tretí dobrý projekt na Gemeri, ktorý otvárali a je zameraný na turizmus. „Prvým je prenájom bicyklov v Hnúšti a druhým kolobežky v Jelšave. Toto sa mi zdá najkrajšie. V tejto chvíli sme na tento projekt dali 12.000 eur a ďalšie aktivity závisia od plánov, ktoré má OOCR Gemer,“ povedal Lunter.