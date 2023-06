Klenovská Rontouka po 44. raz predstaví ľudové tradície našich predkov

Klenovec 22. júna (TASR) - V obci Klenovec v okrese Rimavská Sobota sa bude konať v poradí 44. ročník Gemersko-malohontských folklórnych slávností známych ako Klenovská Rontouka, zameraných na ľudové tradície našich predkov. Podujatie návštevníkom od piatka (23. 6.) do nedele (25. 6.) prinesie tradičný remeselný jarmok, gastronomické špeciality a bohatý folklórny program. TASR o tom informovala Stanislava Zvarová z Gemersko-malohontského osvetového strediska (GMOS), ktoré patrí k organizátorom festivalu.



Trojdňové slávnosti v Klenovci odštartujú v piatok popoludní otvorením jarmoku ľudových remeselníkov a sprievodnými aktivitami s remeselníkmi. Gastronomické špeciality sa budú predávať priamo z miestnych dvorov. V prvý deň podujatia sa v kultúrnom dome uskutoční aj vernisáž výstavy Bačovský riad Majstra Milana Stieranku, slávnostné otvorenie festivalu je naplánované na 19.00 h.



"V piatok si okrem regionálnych folkloristov môžu návštevníci pozrieť aj hudobno-tanečné predstavenie o pastierskej kultúre Levočských vrchov s názvom Vážení a zatratení," uviedla Zvarová s tým, že piatkový večer zakončí program Ľudovej hudby Muzička.



Druhý deň podujatia bude zameraný na zbojníčenie, pripravené sú preto aj tematické aktivity pre deti, a to napríklad Pasovačka za zbojníka, Lapačka Jánošíka či Prepad visišpána. Celodenný kultúrny program v podaní vystúpení folklórnych súborov či ľudových hudieb bude podvečer pokračovať regionálnym programom z Gemera-Malohontu pod názvom Od jari do leta, v ktorom sa predstaví hneď niekoľko zoskupení z tohto regiónu.



Folkloristi z Podpoľania vo večerných hodinách predstavia program Jánošík v nás, druhý deň podujatia zavŕši vystúpenie folklórneho súboru Technik z Bratislavy s programom venovaným 70. výročiu súboru. V nedeľu slávnosti ukončia Služby božie a program Modlitby a piesne v podaní komorného zoskupenia AMARE z Rožňavy.



Gemersko-malohontské folklórne slávnosti organizuje GMOS spoločne s obcou Klenovec a občianskym združením RODON Klenovec. Podujatie z verených zdrojov podporil Fond na podporu umenia.