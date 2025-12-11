< sekcia Regióny
KLEPLI IM PO PRSTOCH: Policajti mali merať bez radaru a vyberať pokuty
Podľa ÚIS policajti počas výkonu služby svoju činnosť zameriavali prioritne na kontrolu vozidiel so zahraničnými evidenčnými číslami.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 11. decembra (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil dvoch policajtov, ktorí mali zastavovať vodičov za to, že prekročili rýchlosť, avšak nedisponovali zariadením na meranie rýchlosti. Následne mali vyberať od vodičov pokuty. V prípade preukázania viny z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa im hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. Policajná inšpekcia o tom informuje na sociálnej sieti.
Bezprostredne po zadržaní policajtov im vyšetrovateľ vykonal osobnú prehliadku a následne vykonali prehliadky nebytových priestorov, počas ktorých zaistili finančnú hotovosť, bloky na pokuty a iné.
Podľa ÚIS policajti počas výkonu služby svoju činnosť zameriavali prioritne na kontrolu vozidiel so zahraničnými evidenčnými číslami. Prevažne zastavovali vozidlá s evidenčnými číslami Poľska a Turecka a vodičom oznámili ako dôvod kontroly, že prekročili povolenú rýchlosť.
„Pri tom policajti nedisponovali zariadením na meranie rýchlosti. To znamená, že priestupok nebol spoľahlivo zistený. Od vodičov si mali vypýtať pokutu, zvyčajne 30 až 50 eur, priestupok však nezaevidovali a peniaze si mali nechať pre vlastnú potrebu,“ dodal ÚIS.
Bezprostredne po zadržaní policajtov im vyšetrovateľ vykonal osobnú prehliadku a následne vykonali prehliadky nebytových priestorov, počas ktorých zaistili finančnú hotovosť, bloky na pokuty a iné.
Podľa ÚIS policajti počas výkonu služby svoju činnosť zameriavali prioritne na kontrolu vozidiel so zahraničnými evidenčnými číslami. Prevažne zastavovali vozidlá s evidenčnými číslami Poľska a Turecka a vodičom oznámili ako dôvod kontroly, že prekročili povolenú rýchlosť.
„Pri tom policajti nedisponovali zariadením na meranie rýchlosti. To znamená, že priestupok nebol spoľahlivo zistený. Od vodičov si mali vypýtať pokutu, zvyčajne 30 až 50 eur, priestupok však nezaevidovali a peniaze si mali nechať pre vlastnú potrebu,“ dodal ÚIS.