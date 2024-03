Dudince 23. marca (TASR) - Klienti Kúpeľov Dudince majú o voľby záujem. S hlasovacími preukazmi môžu v prvom kole prezidentských volieb svoj hlas odovzdať prvýkrát priamo v priestoroch kúpeľov. Volebná miestnosť je totiž zriadená v Liečebnom dome Smaragd.



Predsedníčka okrskovej volebnej komisie Viera Budová pre TASR priblížila, že volebná miestnosť priamo v kúpeľoch je zriadená prvýkrát. V predchádzajúcich rokoch museli kúpeľní hostia chodiť pre voľby na mestský úrad, čo však bolo pre niektorých náročné. Zriadením volebnej miestnosti priamo v kúpeľnom areáli tak chceli vyjsť v ústrety tým, pre ktorých to bolo pre ich hendikep komplikované.



Podľa Budovej je to pre nich veľká výhoda, čo sa prejavuje aj na vysokej volebnej účasti. "Ráno sme mali väčší nával, potom bolo pokojnejšie, a zase keď sa naobedovali. Teraz už chodia tak priebežne, ako sa im dá, tak prídu," poznamenala predsedníčka komisie s tým, že večer očakávajú najmä domácich voličov, ktorí do druhého volebného okrsku v Dudinciach patria.



Voľbu nového prezidenta priamo v kúpeľnom areáli s hlasovacím preukazom využila aj Margita Poláková z obce Doľany v okrese Pezinok, druhé kolo volieb už absolvuje podľa jej slov doma. Od nového prezidenta očakáva, že bude dobre reprezentovať Slovenskú republiku. "Chýba mi ešte pol roka do osemdesiatky, len musím veriť, že to dobre dopadne. Pre moje deti a vnúčence," poznamenala. Možnosť voliť priamo v areáli uvítala aj napriek tomu, že by jej nerobilo problém odvoliť aj vo vzdialenejšej volebnej miestnosti.