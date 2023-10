Klienti Nadácie Axis priniesli na charitatívny bazár svoje výrobky

Trnava 21. októbra (TASR) - Charitatívny bazár piešťanskej Nadácie Axis oživil v sobotu priestory nákupného centra pri historickom jadre Trnavy. Jeho výťažok je určený klientom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sami alebo s rodinnými príslušníkmi priniesli ručne vyrobené produkty.



"Je to už náš šiesty ročník," uviedla správkyňa nadácie Jana Sabová pre TASR. V ponuke sú do 17. hodiny svietniky, hračky, mydielka, dekorácie, bižutéria, detské oblečenie, obrázky či domáce koláčiky a zákusky. Spolu je to 22 predajných pultov, na každom z nich je popri ponúkanom tovare aj príbeh zdravotne znevýhodneného člena rodiny, v prospech ktorého sa predaj robí.



"Záujem predávajúcich rodín, ale aj kupujúcich z roka na rok narastá, rovnako aj výťažok," konštatovala Sabová. Rodiny sa na podujatie starostlivo pripravujú, veci vyrábajú doma vo voľnom čase. Získané finančné prostriedky sú využívané na rehabilitácie, zdravotné pomôcky alebo zdravotné zákroky, ktoré nie sú hradené z verejného poistenia. Príkladom toho je rodina Hulinovcov z Detvy, ktorá prišla na charitatívny bazár už štvrtýkrát. "Venujeme sa drevu, ponúkame lopáre, domčeky, adventné svietniky," povedala mama Ivana. Podľa syna Tomáška, ktorý opakovane absolvuje rehabilitácie v centre, sa najviac na výrobe podieľala mama, ale aj on priložil ruku k dielu. "Najviac som pomáhal s tekvičkami, natieral som a lepil," povedal.



Okrem finančného efektu bazár poskytuje tejto komunite rodín možnosť stretnutí. Komunitný podtón akcie potvrdila aj Mária Kališová z Krakovian v okrese Piešťany so svojou dcérou Rebekou, ktorú detská mozgová obrna pripútala na vozík. "Predaj dekorácií, ktoré sme vyrobili, nám pomáha uhrádzať potrebné rehabilitácie," povedala. Obe sú takisto pravidelnými účastníčkami bazára.



"Na bazáre sa zúčastňujú aj členky ukrajinskej komunity z Piešťan, ktorí pripravili množstvo handmade výrobkov a touto cestou chcú poďakovať za srdečné prijatie, ktorého sa im dostalo na Slovensku. V sprievodnom programe vystúpia naši dlhoroční partneri, tanečníci so Streetbeats Crew a speváčka Emma Llure," doplnila Sabová.