Klienti Senior centra v Handlovej zaplatia viac za služby i ubytovanie

Handlová 31. mája (TASR) - Klienti Senior centra v Handlovej budú od júla platiť za služby a ubytovanie viac. Úhrady upravila i nezisková organizácia (n. o.) Jazmín, ktorá poskytuje služby krízovej intervencie. Správne rady oboch organizácií zvýšením poplatkov reagovali na stúpajúce náklady.



Úpravu cenníkov premietla samospráva do všeobecne záväzného nariadenia o úhrade za poskytovanie vybraných sociálnych služieb na území mesta, ktoré odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája.



"Aby si zariadenia zachovali svoju prevádzku, cenníky voči prijímateľom sociálnych služieb bolo nevyhnutné upraviť vzhľadom na zvyšovanie cien energií, tovarov a služieb," zdôvodnila vedúca sociálneho oddelenia mestského úradu Veronika Cagáňová.



K zvýšeniu došlo podľa nej vo všetkých položkách organizácií, Senior centrum tak zvýšilo úhrady za odborné a obslužné činnosti. "K úprave úhrad pristúpilo od roku 2014, keď vzniklo, len po druhý raz. Netýka sa to stravy, tieto poplatky sa zvyknú zvyšovať. K zvýšeniu úhrad za ostatné služby pristúpila organizácia až teraz pod tlakom tohtoročnej spoločenskej situácie," ozrejmila.



Klienti ubytovaní v dvojlôžkovej izbe zaplatia o 40 eur až 60 eur viac, vedúca sociálneho oddelenia upozornila, že ide skôr o výnimku, inde k takémuto zvýšeniu nedochádza. Pripomenula, že zákon o sociálnych službách rieši i ochranu príjmu, čo vo vymedzených prípadoch znamená, že klient bude platiť len časť úhrady.



"Jazmín pristúpil k úpravám poplatkov pre jednotlivé kategórie klientov. Nejde o skokovité zvýšenie, skôr je to pár centov podľa príjmu klienta," doplnila Cagáňová.



Úhrady za poskytovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, ktoré zabezpečuje mesto ako jediné s poplatkami, samospráva podľa nej nezvýšila a neuvažuje nad tým ani v blízkej budúcnosti. "Podarilo sa nám totiž zapojiť do národného projektu podpory opatrovateľskej služby, preto nie je dôvod, aby sme úhrady zvyšovali. Dokážeme tak pokryť náklady v medziach, ktoré máme," dodala.