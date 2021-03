Klienti Seniorcentra Staré Mesto sa presťahovali do nových priestorov

Bratislava 11. marca (TASR) – Bratislavské Seniorcentrum Staré Mesto sídli oficiálne v priestoroch Zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS) na rohu Dobšinského a Palárikovej ulici. Do nových priestorov sa presťahovalo tridsať seniorov z menších zariadení Paulínyho a Maróthyho ulici a Vajanského nábrežia. Informuje o tom mestská časť, ktorá zároveň hľadá možné využitie starých priestorov.



"Teší ma, že sme mohli konečne opustiť pre sociálne služby už nevhodné priestory na Paulínyho, Maróthyho a Vajanského nábreží a presťahovať sa do moderného, krásneho zariadenia, ktoré spĺňa kritériá zariadenia pre seniorov 21. storočia," skonštatoval riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto Matej Alex.



Nová budova ZOS má kapacitu 42 miest. Izby sú dvojlôžkové, každá má vlastnú bezbariérovú kúpeľňu a sociálne zariadenia. Na každom podlaží je spoločenská miestnosť, osobitné priestory sú vyčlenené aj pre fyzioterapiu. Budova disponuje aj kuchyňou a práčovňou. Veľkou výhodou zariadenia je záhrada. Mestská časť už v minulosti uviedla, že by v centre zariadenia mal pribudnúť park s ovocnými stromami, kvetinovými záhonmi a lavičkami. Súčasťou bude aj komunitná záhradka na pestovanie zeleniny či bezbariérová trasa na prechádzky aj s rehabilitačnými pomôckami.



Zariadenie má poskytovať krátkodobú opatrovateľskú službu, teda na prechodné obdobie. Poskytovaná by mala byť od týždňa maximálne na niekoľko mesiacov, spravidla na šesť. Slúžiť má napríklad pre občanov, ktorí sa vracajú z nemocnice a nemá sa o nich kto postarať, či v prípade, že ich príbuzní odcestujú a seniori by sa doma sami nedokázali o seba postarať. Služba by mala byť poskytovaná aj tým, ktorí čakajú na trvalú pobytovú 24-hodinovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení alebo domove sociálnych služieb.



Mestská časť sa do projektu za viac ako dva milióny eur pustila po tom, ako sa jej podarilo ukončiť niekoľkoročný proces urovnania sporu so súkromnou spoločnosťou. Realizácia projektu ZOS sa začala v októbri 2018, zariadenie bolo skolaudované v júni 2020. Zariadenie sa podarilo dokončiť v štvormesačnom predstihu.