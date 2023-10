Klienti v domove služieb v Okoči sa presťahujú do samostatných bytov

Okoč 10. októbra (TASR) – Šesť desiatok miest v nových bezbariérových a nízkoenergetických bytových jednotkách rodinného typu vzniklo pre klientov Domova sociálnych služieb (DSS) pre deti a dospelých v Okoči v okrese Dunajská Streda. Rodinné domy postavil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) rámci projektu deinštitucionalizácie v celkovej hodnote 3,2 milióna eur.



Tri domy sa nachádzajú v obci Okoč, jeden v Opatovskom Sokolci a jeden v Topoľníkoch. "Úspešne sme dokončili ambiciózny projekt prechodu z inštitucionálnej na komunitnú formu sociálnej starostlivosti. Vďaka tomu sa zvýši kvalita poskytovaných služieb a skvalitníme aj sociálnu a pracovnú integráciu zdravotne a mentálne postihnutých prijímateľov. Klienti budú vedení k samostatnému životu do čo najväčšej možnej miery," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič. Prví klienti by sa mohli nasťahovať začiatkom budúceho roka.



Na stavebné práce získal TTSK príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), spolufinancovanie zo strany TTSK je vo výške piatich percent. Na všetkých objektoch už prebehlo preberacie konanie a bola podaná žiadosť o termín kolaudačného konania. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na kuchynské linky a spotrebiče do bytových jednotiek.



TTSK plánuje v najbližšom období modernizáciu aj samotného DSS. Rekonštrukcia sa dotkne sociálnych zariadení v budove terapeutického centra, má v pláne aj zateplenie budovy sídla DSS. Predpokladaná celková hodnota investície z rozpočtu TTSK je vo výške 110.000 eur. "Máme dva dôvody na oslavu. Okrem ukončenia výstavby si pripomíname aj 70. výročie vzniku DSS. V našom zariadení v súčasnosti pracuje 54 zamestnancov, ktorí aktuálne poskytujú služby 52 klientom," doplnil riaditeľ DSS Tibor Veres.