Klienti Zariadenia pre seniorov v Prievidzi si od júla priplatia

Prievidza 14. mája (TASR) - Klienti zaplatia za služby v Zariadení pre seniorov (ZpS) v Prievidzi vyššie sumy. Navýšením úhrad od 1. júla tohto roka reaguje zariadenie na výšku ekonomicky oprávnených nákladov. Zmeny reflektovala samospráva do príslušného všeobecne záväzného nariadenia, ktoré mestskí poslanci schválili na svojom poslednom rokovaní.



Riaditeľka ZpS Mária Znášiková vysvetlila, že ekonomicky oprávnené náklady na jedného klienta v minulom roku v porovnaní s rokom 2023 stúpli o 150 eur a boli na úrovni približne 1370 eur. Z toho klient platí časť úhrady vo výške približne 42 percent. „Úhrada sa skladá zo samotného bývania a stravovania. Úhradu za bývanie sme zvýšili v priemere od 0,50 eura do 1,50 eura za deň v prípade jednoposteľovej izby. V prípade stravovania sa úhrada zvýšila priemerne o 0,80 eura na deň, v sume sú režijné náklady a náklady na zakúpenie stravy,“ priblížila Znášiková. Priemerne tak predstavuje nárast cien úhrad približne od 33 eur mesačne pre prijímateľa sociálnej služby.



„ZpS má v súčasnosti 240 klientov a dve prevádzky. V minulosti boli ekonomicky oprávnené náklady pre tieto budovy veľmi odlišné, práve v tomto roku sa nám podarilo zabezpečiť, aby boli takmer podobné. Medzi budovami sa totiž snažíme rozdiel bývania a súkromia, aj zabezpečenia nábytkom a bezbariérovosti, vyrovnávať počas posledných troch rokov,“ spomenula Znášiková.



Zvýšenie úhrad sa podľa nej dotkne určite nielen rodín, ktoré doplácajú svojim príbuzným na pobyt, ale i tých, ktorí na úhradu pobytu v ZpS nemajú financie. „Na tých práve pamätalo mesto. Tým, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky, časť úhrady zaplatí. Nikdy sa nestalo, aby sme poslali klienta z dôvodu nedostatku financií preč zo ZpS. Je to vlastne povinnosťou mesta sa o tohto klienta, aj nízkopríjmového, postarať. Nemôže za to, že je chorý a nemá deti alebo príbuzných, ktorí by mu na pobyt prispievali,“ dodala.