Klienti ZSS Domum sa zapojili do skrášľovania verejného priestranstva
ZSS Domum sa v Piešťanoch dlhodobo podieľa na pomoci ľuďom bez domova.
Autor TASR
Piešťany 9. februára (TASR) - Klienti Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Domum v Piešťanoch sa zapojili do skrášľovania verejného priestranstva v okolí Kostola sv. Štefana. Podieľali sa na demontáži svetelného betlehema, ktorý počas vianočného obdobia dotváral výzdobu priestoru a nahradili ho vyrezávanou dekoráciou, ktorá bude na mieste do obdobia Veľkej noci. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Ako uviedla, výmena výzdoby nadviazala na liturgický rok a prispela k udržiavanému vzhľadu verejného priestoru. „Zapojenie klientov ZSS Domum do tejto aktivity je príkladom aktívneho začleňovania ľudí so sociálnymi či zdravotnými znevýhodneniami do komunitného života mesta. Prostredníctvom podobných činností majú možnosť byť užitoční, rozvíjať pracovné návyky a zároveň symbolicky vracať spoločnosti pomoc a podporu, ktorú sami dostávajú,“ ozrejmila.
ZSS Domum sa v Piešťanoch dlhodobo podieľa na pomoci ľuďom bez domova. Zariadenie prevádzkuje bezplatnú nocľaháreň, ktorá počas zimného obdobia funguje v rozšírenom režime a v prípade potreby zvyšuje svoju kapacitu. Klienti môžu využiť základné hygienické služby, práčovňu, materiálnu pomoc, potravinové a hygienické balíčky, ako aj ošatenie a obuv.
Personál klientom pomáha aj s vybavovaním osobných dokladov, sociálnych dávok, dôchodkov a riešením zdravotných, finančných či právnych problémov. Súčasťou podpory je aj možnosť zapojiť sa do predaja časopisu Nota Bene. Do podpory ľudí bez domova sa môžu zapojiť aj obyvatelia mesta formou materiálnej pomoci, darovania potravín, oblečenia alebo zapojením sa do dobrovoľníckych aktivít.
