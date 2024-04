Klienti ZSS v Ladomerskej Vieske bývajú v nových priestoroch

Ladomerská Vieska 16. apríla (TASR) - Klienti Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Radmera v Ladomerskej Vieske v okrese Žiar nad Hronom majú už niekoľko týždňov možnosť žiť komunitným spôsobom v nových domovoch pripomínajúcich rodinné prostredie. Zariadenie, ktoré má celkom 50 klientov, prešlo procesom deinštitucionalizácie vďaka projektu jeho zriaďovateľa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



"Je to trojmiliónový projekt, v rámci ktorého sme my spolufinancovali 600.000 eur, zvyšok je zaplatený zo zdrojov Európskej únie," uviedol na utorkovom stretnutí s novinármi predseda BBSK Ondrej Lunter. Ako dodal, starostlivosť o týchto klientov tak už nie je inštitucionálna, ale komunitná, vďaka čomu budú žiť ako rodina. "Budú sa vedieť sami o seba postarať, kvalita ich života stúpne a hlavne budú môcť získavať nové zručnosti a to je na nezaplatenie," podotkol Lunter.



Kraju sa v rámci projektu podarilo kompletne zrekonštruovať dva rodinné domy a vybudovať jednu novostavbu malokapacitného zariadenia. Rekonštrukciou prešlo aj centrum denných aktivít a administratívne zázemie. Podľa riaditeľky ZSS Radmera Miroslavy Urblíkovej bol príchod klientov do vynovených priestorov veľmi emotívny a radostný.



V jednom zo zrekonštruovaných rodinných domov našlo svoj nový domov 12 mužov. K dispozícii tu majú dvojlôžkové izby, sociálne zariadenia a vlastnú kuchyňu s obývacou časťou. "Počas dňa je tu prítomná aj inštruktorka sociálnej rehabilitácie, ktorá má na starosti aktivizačné činnosti pre klientov," priblížila počas jeho návštevy riaditeľka s tým, že ak majú záujem, môžu dochádzať aj do centra denných aktivít, kde sa im venuje odborný personál v terapeutických miestnostiach a dielňach.



Klienti zariadenia boli podľa Urblíkovej v minulosti umiestnení v nevyhovujúcich priestoroch miestneho kaštieľa a v objekte v jeho blízkosti. Tieto priestory však boli podľa jej slov na hrane ubytovateľnosti.



Aktuálne bude kraj podľa Luntera hľadať nové využitie týchto priestorov. "Budeme sa rozprávať aj s obcou aj ďalšími potencionálnymi záujemcami, pretože nechceme, aby tie objekty chradli," poznamenal s tým, že predaj objektu je až poslednou možnosťou. "Vždy sa primárne snažíme nájsť inú funkciu, iný spôsob využitia pre samosprávy alebo štátnu správu. Až keď neprejavia záujem, vtedy pristupujeme k predaju," podotkol.



Lunter verí, že postupne sa kraju podarí prejsť procesom deinštitucionalizácie vo všetkých jeho zariadeniach sociálnych služieb. "Som veľmi rád, že toto je už druhý projekt, ktorý sme takýmto spôsobom dokončili. Pred zhruba rokom a pol sme odovzdávali ZSS v Slatinke v okrese Lučenec. Máme v pláne ísť do podobného projektu aj v Pohorelskej Maši, kde máme veľké inštitucionalizované zariadenie. Podávame projekty z plánu obnovy aj na ďalšie zariadenia a verím, že sa nám bude dariť," dodal.