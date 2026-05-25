< sekcia Regióny
Klientov s pohybovými obmedzeniami vozia po Trenčíne cyklorikšou
Projekt je výsledkom spolupráce Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, Cyklokoalície a Sociálnych služieb mesta Trenčín.
Autor TASR
Trenčín 25. mája (TASR) - Klienti Zariadenia opatrovateľskej služby na Piaristickej ulici v Trenčíne môžu spoznávať zákutia mesta vďaka projektu Cyklorikšou za zážitkami. Dobrovoľníci Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra vozia klientov na elektrickej cyklorikši na okružné zážitkové jazdy. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Projekt je výsledkom spolupráce Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, Cyklokoalície a Sociálnych služieb mesta Trenčín. Projekt vznikol v Dánsku pod názvom Cycling Without Age (bicyklovanie neobmedzené vekom).
„Cieľom programu je umožniť klientom zariadenia zažívať pozitívne pocity a radosť, stimulovať spomienky, napríklad návratom na známe miesta, a umožniť im kontakt s vonkajším prostredím. Vďaka rozhovorom a prežitému času s dobrovoľníkom program reaguje na znižovanie pocitu osamelosti a izolácie klientov,” uviedla Dagmara Šujanová, koordinátorka programu Cyklorikšou za zážitkami z Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra.
Na cyklorikši sa vozia klienti mestského pobytového sociálneho zariadenia s rôznymi pohybovými obmedzeniami. „Je dojímavé sledovať, akú radosť z toho majú. Dobrovoľníci ich odvezú na zmrzlinu do centra mesta, k fontáne, alebo sa s nimi prevezú po hrádzi. Chceme, aby sa znovu pozreli na miesta, kde už dlho neboli,“ priblížila Edita Prekopová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, s tým, že projekt potrvá do konca októbra.
Projekt je výsledkom spolupráce Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra, Cyklokoalície a Sociálnych služieb mesta Trenčín. Projekt vznikol v Dánsku pod názvom Cycling Without Age (bicyklovanie neobmedzené vekom).
„Cieľom programu je umožniť klientom zariadenia zažívať pozitívne pocity a radosť, stimulovať spomienky, napríklad návratom na známe miesta, a umožniť im kontakt s vonkajším prostredím. Vďaka rozhovorom a prežitému času s dobrovoľníkom program reaguje na znižovanie pocitu osamelosti a izolácie klientov,” uviedla Dagmara Šujanová, koordinátorka programu Cyklorikšou za zážitkami z Trenčianskeho dobrovoľníckeho centra.
Na cyklorikši sa vozia klienti mestského pobytového sociálneho zariadenia s rôznymi pohybovými obmedzeniami. „Je dojímavé sledovať, akú radosť z toho majú. Dobrovoľníci ich odvezú na zmrzlinu do centra mesta, k fontáne, alebo sa s nimi prevezú po hrádzi. Chceme, aby sa znovu pozreli na miesta, kde už dlho neboli,“ priblížila Edita Prekopová, riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, s tým, že projekt potrvá do konca októbra.