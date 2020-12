Zariadenia sociálnych služieb v Košickom kraji prijímajú návštevy

Košice 23. decembra (TASR) – Klienti zariadení sociálnych služieb Košického samosprávneho kraja (KSK) budú môcť mať cez vianočné sviatky návštevy. Konať sa budú za sprísnených hygienických podmienok. "Z dôvodu zamedzenia šírenia nového koronavírusu budú môcť klientov navštíviť len osoby, ktoré sa preukážu negatívnym RT - PCR testom nie starším ako 72 hodín, negatívnym výsledkom antigénového testu nie starším ako 24 hodín, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19," informoval v stredu Úrad KSK.



Čas stretnutia bude vymedzený, a to do jednej hodiny. Samozrejmé bude nosenie rúška počas celej návštevy, odstup a sociálna izolácia od iných osôb mimo navštevovanej osoby, presne vyhradený priestor pre návštevy, ktorý je dezinfikovaný pred a po každej návšteve, či čestné prehlásenie návštevníkov o tom, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou.



"V záujme Košického samosprávneho kraja je v prvom rade ochrániť tých najzraniteľnejších, ktorými sú klienti v župných zariadeniach sociálnych služieb. Uvedomujeme si však, že Vianoce sú aj sviatkami radosti a stretávania sa. Príležitosť byť aspoň na chvíľu s blízkymi dostanú aj klienti v našich zariadeniach sociálnych služieb, a to za splnenia predpísaných opatrení," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Návštevy bude možné prijať v zariadeniach a v častiach zariadení, ktoré nie sú v karanténe. V tých zariadeniach, kde je nariadená karanténa, sa klienti so svojimi blízkymi budú môcť spojiť online.



Návštevy príbuzných budú prebiehať v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, pandemickom pláne, semaforoch pre jednotlivé druhy sociálnych služieb a krízovom pláne zariadenia.



Niektorí klienti 13 krajských zariadení sociálnych služieb budú môcť za určených podmienok aj stráviť sviatky so svojimi blízkymi. Klienti, ktorí v posledných 90 dňoch mali pozitívny test na COVID-19 a sú po karanténe bez príznakov ochorenia, môžu zariadenie bezpečne opustiť, aj sa po ukončení pobytu v rodine do zariadenia bezpečne vrátiť, a to bez potreby absolvovania antigénového alebo PCR testu pri tomto návrate, pokiaľ sa u nich nevyskytli nové príznaky ochorenia. Ak v rámci pobytu mimo zariadenia prekročia obdobie 90 dní po potvrdenej pozitivite, resp. majú klinické príznaky koronavírusu, je potrebné, aby po návrate absolvovali antigénový test, alebo sa preukázali negatívnym výsledkom PCR testu, nie starším ako 24 hodín. Aj klienti, ktorí mali v rámci posledného priebežného desaťdňového testovania antigénovými testami negatívny výsledok, môžu na sviatky zariadenie bezpečne opustiť. Pri návrate do DSS absolvujú antigénový test, alebo sa preukážu negatívnym PCR testom nie starším ako 24 hodín.



V prípade potreby sa do zariadení po preukázaní negatívneho testu na COVID-19 dostane okrem návštevy blízkych aj kňaz či psychológ.