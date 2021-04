Klientske centrum a matrika na MsÚ v Prešove fungujú štandardne

Prešov 20. apríla (TASR) - Klientske centrum a matrika Mestského úradu (MsÚ) v Prešove sú od utorka občanom k dispozícii v štandardnom režime. V prípade osobnej návštevy MsÚ je naďalej potrebné sa preukázať platným negatívnym testom na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní a dodržiavať všetky platné hygienické opatrenia. TASR o tom informovala tlačová referentka MsÚ v Prešove Lanka Šitárová.



Klientske centrum a matrika na Jarkovej ulici je verejnosti k dispozícii v pondelok, utorok a vo štvrtok od 8.00 h do 16.00 h, v stredu od 8.00 h do 17.00 h a v piatok od 8.00 h do 15.00 h.



"Z dôvodu zníženia mobility obyvateľstva a v rámci preventívnych opatrení pred šírením ochorenia COVID-19 je vstup do klientskeho centra aj naďalej regulovaný. Hlavná podateľňa v budove historickej radnice na Hlavnej ulici funguje v rovnakom čase ako Klientske centrum a matrika," povedala Šitárová.



Pokladnica MsÚ je počas zákazu vychádzania pre verejnosť zatvorená. Dane a poplatky môžu občania zaplatiť poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internetbankingu. Bližšie informácie nájdu na webstránke mesta.



"Všetkým obyvateľom odporúčame v záujme ochrany verejného zdravia aj naďalej komunikovať s mestským úradom prioritne telefonicky alebo e-mailom," dodala Šitárová.



Telefónne čísla na pracovníkov klientskeho centra, matričného úradu, podateľne, ako aj stavebného úradu sú zverejnené rovnako na webstránke mesta.