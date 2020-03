Klientske centrum v Prešove čiastočne obnoví stránkové hodiny

Prešov 31. marca (TASR) - Klientske centrum Mestského úradu (MsÚ) v Prešove od 1. apríla čiastočne obnoví stránkové hodiny pre verejnosť. V obmedzenom režime bude pre Prešovčanov k dispozícii aj matričný úrad. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.



"Klientske centrum na Jarkovej ulici bude otvorené tri dni v týždni, a to v pondelky, stredy a piatky. Jeho pracovníci budú pre občanov k dispozícii v pondelok a v piatok od 8.00 do 11.00 h a v stredu od 13.00 do 16.00 h. V rovnakom režime bude fungovať aj matrika," uviedol Tomek.



Ako povedal, v záujme ochrany zdravia Prešovčanov, ako aj zamestnancov úradu je potrebné, aby ľudia vopred kontaktovali klientske centrum alebo matričný úrad telefonicky alebo e-mailom. Cieľom tohto opatrenia je podľa Tomeka predchádzať zhromažďovaniu väčšieho počtu ľudí v priestoroch úradu a v jeho okolí, a taktiež zefektívniť a zrýchliť vybavovanie jednotlivých žiadostí.



"Vstup do klientskeho centra alebo matričného úradu bude umožnený len osobám, ktoré si chránia tvár rúškom, na rukách budú mať ochranné rukavice a prídu s vlastným perom," povedal Tomek.



Od 8. apríla bude znovu sprístupnená aj hlavná pokladnica Mestského úradu v Prešove. Otvorená bude tri dni v týždni, a to v pondelky, stredy a piatky. Pracovníčky budú pre občanov k dispozícii v skrátenom čase, vždy od 8.00 do 11.00 h.



MsÚ v Prešove zrušil od 12. marca stránkové hodiny pre verejnosť s výnimkou podateľne na Hlavnej ulici, ktorá je občanom aj naďalej k dispozícii každý pracovný deň v skrátenom čase od 8.00 do 11.00 h. Jednotlivé oddelenia úradu môžu občania kontaktovať telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.



"V rámci preventívnych opatrení sa plánované svadby realizujú v meste Prešov v počte snúbenci a dvaja svedkovia za prítomnosti sobášiaceho a matrikárky bez sprievodného programu. Každý zúčastnený na obrade musí mať povinne ochranné rúško a obrad sa uskutoční bez podania rúk," dodal Tomek.