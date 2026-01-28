Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Klientske centrum Kysuckého Nového Mesta bude vo štvrtok zatvorené

.
Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR Adriána Hudecová

Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 28. januára (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu (OÚ) Kysucké Nové Mesto nebude vo štvrtok (29. 1.) poskytovať služby. Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie v budove. Informovala o tom prednostka OÚ Marcela Lisková.

„Z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave prevádzkovateľa dôjde k prerušeniu distribúcie elektrickej energie v celom objekte. Z tohto dôvodu bude od 8.00 do 15.00 h klientske centrum a OÚ Kysucké Nové Mesto zatvorené,“ vysvetlila Lisková.
