Klientske centrum Kysuckého Nového Mesta bude vo štvrtok zatvorené
Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 28. januára (TASR) - Klientske centrum Okresného úradu (OÚ) Kysucké Nové Mesto nebude vo štvrtok (29. 1.) poskytovať služby. Dôvodom je prerušenie distribúcie elektrickej energie v budove. Informovala o tom prednostka OÚ Marcela Lisková.
„Z dôvodu plánovaných prác na distribučnej sústave prevádzkovateľa dôjde k prerušeniu distribúcie elektrickej energie v celom objekte. Z tohto dôvodu bude od 8.00 do 15.00 h klientske centrum a OÚ Kysucké Nové Mesto zatvorené,“ vysvetlila Lisková.
